Víctor Barroso: “El Algeciras viene en una racha positiva, pero nosotros también”

El canterano Víctor Barroso va recuperando la sonrisa. Tras dejar una serie de lesiones que le habían impedido participar en el primer tramo de temporada ha comenzado a entrar en los planes de Alberto Monteagudo y su recuperación ha coincidido con el fin de la mala racha. El onubense considera que el grupo se ha recuperado a nivel mental: “Nos ha venido muy bien ganar estos dos partidos de Liga y el de Copa. Ahora se ve la cosa mucho mejor, el equipo está mejor anímicamente y ya vamos para arriba”.

Con su concurso en Alicante, el Recre logró sacar provecho del balón parado, algo que no había conseguido hasta la fecha, pero considera que “fue una casualidad. Centré y Diego hizo un gran remate. Es una cosa que se me da bien, pero hay que seguir mejorando para que el equipo vaya para arriba”.

La baja de Isi Ros, que no podrá jugar en Algeciras por acumulación de amonestaciones, abre la puerta del once a Víctor, aunque el extremo señala que “hay muchos jugadores que pueden hacerlo bien. Yo seguiré trabajando para tener una oportunidad, el míster me ha transmitido su confianza y yo voy a trabajar para que el día que me llegue poder aprovecharla. Alberto me dice que quiere que sea más protagonista con balón y me ha dicho que cuenta conmigo mucho”.

Lo que sí ha querido dejar claro es que las lesiones forman parte de otro tramo de la temporada: “Cada vez me encuentro mejor y con más chispa, espero seguir con este ritmo. Los minutos de ahora me vienen bien para coger el ritmo de competición y la confianza que te da el jugar”.

De canterano a canterano. Víctor Barroso también ha valorado la presencia de otro onubense, Antonio Domínguez, en las filas del Algeciras: “Todos lo conocemos, es un gran jugador, todos sabemos el gran golpeo que tiene, intentaremos que no haga nada”. Sobre el cuadro campogibraltareño ha señalado que “en Segunda B no hay rival fácil y menos fuera de casa. Viene de una racha positiva, pero nosotros también e intentaremos ganar el cuarto. Estamos mentalizados para ganar y seguir con la dinámica positiva que llevamos”.