Víctor Barroso dice que el Recre "opta a todo"

Víctor Barroso centrocampista del Recreativo de Huelva, considera que el equipo albiazul “opta a todo”. La excelente trayectoria del Decano, que lleva once jornadas consecutivas sin perder, alimenta la ilusión entre los aficionados onubenses, que sueñan con que el conjunto entrenado por José María Salmerón siga dándoles alegrías esta temporada.

“El equipo está impresionante. Trabaja con ilusión, con ganas y además tenemos la pizquita de suerte que igual no teníamos en la primera vuelta liguera –añade el onubense–. Estamos viendo que el equipo opta a todo y vamos a por todas”, agrega.

Barroso, que regresó al once titular recreativista en el encuentro del pasado domingo, dice que “jugar con los carrileros a los que somos extremos nos delimita un poquito, pero es verdad el míster me está poniendo muchas veces por dentro y es una posición en la que me encuentro muy cómodo, y yo encantado. Después de cuatro o cinco partidos en los que había jugado poquillos minutos tenía muchas ganas y me sentí muy a gusto y con la confianza del míster”.

El canterano es el segundo máximo goleador del Recre esta campaña, con cuatro tantos. Ha jugado en 19 partidos (ocho de ellos saliendo en el once inicial). “El míster es el que decide porque uno pasa por momentos de forma diferentes a lo largo de una temporada, y si él cree oportuno que jueguen otros compañeros yo trato de aportar al grupo desde fuera, desde dentro o desde donde sea. Desde el primer día el míster me está dando mucha confianza independientemente de si tengo muchos minutos o no. Eso es lo que importa y al final el jugar o no va a depender de que entrenes bien, con ganas y con ilusión”, comenta.A la pregunta de si se sienten invencibles responde que “invencibles no sé si nos sentimos, pero sí que pensamos que podemos con todos los equipos y creo que lo estamos demostrando pasando por el Cartagena que es el líder y apenas nos hizo ocasiones hasta cualquier equipo, aunque sabemos que en esta categoría cualquier rival te puede hacer daño”.

El onubense considera que “la mayor fortaleza que tiene el equipo es la unión. Todos somos uno y eso nos hace pelear a muerte por el que está al lado y éste por el del otro lado”.

Barroso habla del gran momento que atraviesa el isleño Caye Quintana. “Para nosotros es una fortuna contar con Caye ahí arriba; está impresionante y lleva una gran dinámica. Y el fútbol son dinámicas. Ahora nos está entrando todo y a él le están saliendo muy bien las cosas y nosotros estamos muy agradecidos. Hay seguir y esperar que la derrota llegue lo mas tarde posible, o que no llegue”.

Sobre las opciones del Recre de completar una gran temporada indica que “desde el primer día tenía una ilusión tremenda y ahora estoy soñando con hacer algo bonito”. Lo cierto es que los aficionados albiazules ven cada vez más cerca que el equipo se clasifique para disputar las eliminatorias de ascenso, los famosos play off. “Queda mucho todavía, pero esa ilusión después de tantos años como llevamos sufriendo aquí es algo muy bonito”, resalta.

Barroso opina del Almería B que "es un equipo que hace bien las cosas pese a que esté abajo en la clasificación"

Del próximo rival, el Almería B, señala que “cualquier rival en esta categoría es muy difícil. Es un equipo que hace bien las cosas aunque esté abajo en la clasificación. Esperemos que podamos hacerle daño y traernos los tres puntos”.

El onubense no cree que el filial vaya a ser un adversario cómodo. “Si pensamos así nos equivocaríamos. Cualquier equipo te puede crear problemas. Ya lo demostró el Atlético Malagueño en la primera vuelta, aunque al final logramos la victoria. Los filiales son equipos que proponen mucho balón e intentaremos ir allí a quitarles la pelota y hacerles daño”.

La próxima semana visitará el Nuevo Colombino el San Fernando, conjunto que ocupa la quinta plaza de la tabla y que lleva 49 puntos, dos menos que el Decano. “No pensamos en el partido del San Fernando, solamente en el del Almería, que son tres puntos igual que el siguiente. Después del San Fernando aún quedarán muchos encuentros más. Estamos centrados exclusivamente en el partido de Almería”, destaca.El onubense se reencontrará el próximo fin de semana con sus excompañeros en la cantera albiazul José Alonso y Antonio Navas, respectivamente central y lateral que ahora están enrolados en el filial almeriense. “Tengo que mandarles un mensajito de aquí al domingo –dice Barroso–, queremos ganar allí”. Y responde con humor al ser cuestionado por qué dirá a su amigo Alonso: “Le diré que se ande con ojito y que se deje de patadas”. Sobre él asegura que “ya demostró hace dos o tres años que es un central muy bueno, rápido, contundente y con buena salida del balón. Esperemos que este domingo no tenga un buen día”.

Los seguidores recreativistas están pendientes no sólo de lo que hace el Decano, sino también de los resultados de los marcadores de otros equipos implicados en la lucha por meterse en el play off. “Dependemos de nosotros mismos. Si mantenemos este nivel y estamos así hasta el final de la temporada creo que nos podemos meter”, concluye Barroso.