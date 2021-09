Víctor Barroso: "Estoy muy contento de estar en esta familia"

El canterano del Decano ha hablado al término del partido ante el Ceuta B. El onubense ha señalado que "después de dos años ha sido una alegría meter el gol y, sobre todo, poder ayudar al equipo". "Me he acordado sobre todo en mi familia y en mi padre, que son los que me han aguantado siempre durante estos años que han sido muy malos y va para ellos", ha añadido. Ha continuado reseñando que "desde que terminó el año pasado yo tenía claro que quería seguir. Después de lo ocurrido el año pasado tenía esa espinita clavada. Se lo comenté a Dani (Alejo) y estoy contento de estar en este equipo, en esta familia".

El centrocampista ha dicho del partido que "el míster nos pide que tratemos bien el balón y que presionemos durante todo el partido".