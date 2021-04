Víctor Barroso: "Estamos centrados sólo en ganar, no vale otra cosa"

No queda otra. Tras la derrota en la pasado jornada contra el Recreativo Granada, el Decano sólo puede mirar al milagro de las matemáticas si suma de tres en tres. Y para ello tiene que ganar en Lorca esta semana. La mentalidad de la plantilla es la de ganar y no ven más allá del domingo. Así lo mostró ayer en rueda de prensa el jugador recreativista Víctor Barroso. “El domingo fue un día duro. Está siendo una temporada muy dura y el equipo está mentalizado para sacar los tres puntos el domingo, es una final de todas las que llevamos ya. Estamos centrados sólo en ganar, no vale otra cosa, y estamos trabajando para ello”.

Aunque la confianza de la afición es prácticamente nula para que el Recreativo remonte esta cuesta casi perpendicular, Barroso explicó que “mientras que matemáticamente haya opciones nosotros vamos a seguir peleando al 100%. Estamos en una situación complicada, limite” pero no ven más allá del domingo. “Hay que ganar sí o sí”.

Aun así, la estadística muestra una dinámica más que negativa del Recre cuando disputa un compromiso liguero fuera de casa. Ante este escenario, el canterano señaló que “no nos tenemos que enfocar en las estadísticas. El fin de semana pasado, el equipo hizo un buen partido”, a partir de ahí “crecer y sacar los tres puntos. Tenemos que limpiar la mente”. Y es que la dinámica del equipo es “muy negativa”, tal y como reconoció Víctor Barroso. Por ejemplo “el pasado fin de semana, llegas arriba bien con muchas ocasiones y no consigues meter ninguna. Y cualquier error nuestro nos condena muchísimo”.

A nivel personal, tras una temporada en la que Barroso no está teniendo muchas oportunidad, el jugador señaló que intenta “ayudar al equipo”, ya sea entrenando, jugando 10 minutos o los 90. “Claro que me gustaría tener más oportunidades”, aunque el canterano reconoció que no está “nada contento con el rendimiento personal”. Aun así, fue uno de los aplaudidos por la afición en el pasado encuentro: “Siempre me he sentido muy querido, pero es lo que siempre he dicho, de la situación somos culpables todos, desde el primero hasta el último”. Además, el propio canterano señaló que entiende el enfado de la afición con lo que está ocurriendo esta temporada. “Yo estaría igual, soy el primero que se enfada consigo mismo”. Por otro lado, también atendió a los medios de comunicación ayer el jugador David Alfonso, quien analizó la derrota del pasado fin de semana: “El equipo, a pesar de la derrota, hizo un buen partido. Cometimos muchos menos errores, es verdad que no nos dio para llevarnos el partido pero no queda otra que seguir trabajando. Quedan 5 jornadas y no queda otra, hasta el último día que estemos aquí no vamos a dejar de creer que podemos sacar esto”.

Preguntado por dónde pasan las opciones y los números del Recre, David Alfonso apuntó que “hay que pensar en el partido que tenemos este domingo, que tenemos 3 puntos por delante y tenemos que sacarlos como sea. No sirve pensar en partidos de después”. El jugador fue otro de los ovacionados la pasada semana, ante esta situación, el recreativista señaló que “me hace sentir orgulloso porque al final es una forma de reconocer el trabajo del día a día.Pero hay que aceptar todo tipo de críticas. Esto es fútbol”. David Alfonso volvió al terreno de juego tras cinco partidos por lesión. Volver mes y medio después “siempre es complicado porque el ritmo de partido es diferente a los entrenamientos, pero tuve buenas sensaciones”.