Víctor Barroso: "Chico es poderoso en el remate. Nos puede ayudar mucho"

Segundo máximo goleador del equipo y jugador destacado en la victoria del Recreativo en Villanueva de la Serena, Víctor Barroso no levanta los pies de suelo. El canterano ha comparecido hoy en rueda de prensa tras el entrenamiento del equipo en la Ciudad Deportiva para reconocer que “me encuentro muy bien, con confianza y me salió un buen partido, pero lo importante es que conseguimos los tres puntos”. Salió de inicio y cumplió con sobresaliente en una plaza dura. A pesar de ello sostiene que su papel no cambia porque “ser segundo goleador no es importante, sino el trabajo día a día y si el míster cree oportuno yo aprovecho las oportunidades ya sean cinco minutos o cincuenta”.

2019 no podía haber comenzado mejor para los albiazules. Barroso reconoce que ante el Villanovense “sabíamos que eran importantísimos los tres puntos en un campo muy complicado. Hicimos una muy buena primera parte y en la segunda con balones largos nos metieron en nuestro campo pero leímos bien el partido para llevarnos los tres puntos”.

La plantilla permanece al margen de los movimientos del mercado, aunque Víctor Barroso asume que “con las salidas que hemos tenido sí nos vendrían bien algunos refuerzos, pero es algo que no nos corresponde a nosotros que debemos estar centrados en lo que pasa del campo hacia dentro”. Vengan o no, destaca que “tenemos muy buen equipo para pelear por todo. Quien venga lo recibiremos con los brazos abiertos”.

"Chico de cara a portería es un jugador importante, un rematador poderoso por arriba y muy fuerte en el área que nos va ayudar"

El que será jugador del Recre en las próximas horas es el delantero Chico. Víctor Barroso lo conoce bien de “habernos enfrentado en Tercera”. Por ello destaca de su futuro compañero que “de cara a portería es un jugador importante, un rematador poderoso por arriba y muy fuerte en el área que nos va ayudar mucho. Tiene nivel de sobra para jugar en Segunda B con nosotros porque nos puede venir muy bien”.

Y en el horizonte una nueva salida a Extremadura para medirse al Don Benito, un rival que “ha comenzado muy bien el año, va a más y nos lo va a poner muy complicado”.