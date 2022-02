Alberto Gallego: "En la segunda mitad hemos estado por encima"

Alberto Gallego estaba feliz a la conclusión del encuentro, tanto por los tres puntos como por la forma de conseguirlos, siendo un paso más hacia el ascenso, y cada vez quedan menos.

“Ha sido una victoria de prestigio contra un gran rival y en un estadio de Primera División donde la exigencia era la máxima en esta categoría. En la primera parte hemos propuesto algo diferente; empezamos bien los primeros 15 minutos, con algunas pérdidas no forzadas que nos han llevado un poquito atrás; también los nuevos se están adaptando; en la segunda mitad hemos estado por encima en todos los aspectos del partido. Estoy muy satisfecho, todas las líneas han estado a un gran nivel, los que han entrado desde el banquillo también y se ha visto a un equipo sólido, consistente, que le ha hecho daño al Xerez CD”, asegura.

El técnico del Recreativo ve cada vez más cerca el ascenso aunque todavía queda camino por recorres: “Cada partido que sacas una victoria es importante, porque además de meter presión a los perseguidores, supone que estamos más cerca del objetivo porque quedan menos puntos en juego”.

A Rubén Jurado, uno de los nuevos fichajes que ha salido como titular, “lo he visto bien durante la semana y quiero que se integre cuanto antes, quiero que esté a tope porque quedan pocos partidos; los tres (Rubén, Chendo y Juan Delgado) lo han hecho muy bien y esa compenetración tiene que seguir”. Chendo, que fue sustituido, se marchó cabizbajo. “No lo he visto”, se limitó a decir el preparador albiazul. “Rubén, al igual que los nuevos, ha tenido personalidad, no han estado tímidos y ese es el camino para ellos”, añade.

En la segunda mitad Gallego volvió a la defensa de cinco con tres centrales. “Ya intuía los cambios que iba a realizar Emilio Fajardo (entrenador local), que nos iba a poner un doble punta y quería sobre todo asegurar. Borja hace muy buenas prolongaciones, y jugar con cinco atrás es un sistema que conocemos mucho mejor, es nuestro sistema habitual y el equipo se ha sentido más cómodo con él”.

La afición, una vez más, estuvo con el equipo: “Ha sido muy bonito ver la grada al salir; se nos ponen los pelos de punta cada vez que los escuchamos: hay que darles las gracias por acompañarnos en esta travesía, porque ganar campeonatos y lograr ascensos es muy complicado”.

Sobre el rival comentó que “el Xerez tiene una misión difícil a nivel deportivo; Emilio está intentando que sea un equipo sólido, que vayan todos a una, pero hay demasiadas cosas en la cabeza (en relación a la situación institucional y económica del club azulino); en la primera parte ellos lo han intentado y lo han hecho muy bien, pero en la segunda hemos pasado por encima; es una situación difícil para un jugador cuando no puedes concentrarte solo en lo deportivo”.

El Decano jugó en un césped 'de primera', lo que facilita la creación de juego: “En una categoría como esta, si tienes un coche un día te toca un rally, otro un gran premio de Fórmula Uno... hay que ir adaptándose a los tipos de partido, valorar las superficies, las dimensiones, el rival... la adaptabilidad es lo importante”, concluye Alberto Gallego.