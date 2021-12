Alberto Gallego: "La victoria da muchísimo valor al punto que obtuvimos en Córdoba"

Alberto Gallego no podía ocultar su felicidad tras el partido con el Cabecense (0-1), porque lo importante para el Recreativo era sumar los tres puntos: “Las dimensiones del campo están bien, era un partido para madurarlo y ver si podíamos dominarles y a partir de ahí generar ocasiones de gol y definirlas, en la primera parte no hemos tenido tantas pero les hemos sometido más; y en la segunda, tras los cambios, ha entrado gente más fresca, hemos cambiado el dibujo y Chendo ha tenido tres ocasiones claras (que no ha culminado) porque venía con los pulmones vacíos. El efecto de Peter ha sido importante, la entrada de Víctor... y eso le ha dado una marcha más a ese cansancio que podían tener ellos, obligándoles a moverse cuando teníamos el balón”, asegura el técnico albiazul.

La jornada sido redonda porque a la victoria del Decano se le suma la derrota del Córdoba B y que el Utrera descansó. “Sí, pero más allá de eso para nosotros, para nuestros objetivos, la victoria aquí da muchísimo valor al punto obtenido en Córdoba. Estos partidos ya sabemos cómo son, no es fácil ganar aquí, hay que hacer una lectura especial de este tipo de partidos, donde la gente está encima tuya, es difícil dominar el balón, está siempre vivo y no es fácil jugar este tipo de encuentros”, comenta.

Sorprende la suplencia de Peter y Víctor, dos jugadores que estaban siendo titulares. “He optado por Dani Sales en esa línea de tres en medio, tiene mucha fuerza a la hora de recuperar, sale muy fuerte, y Víctor he esperado que tuviera un escenario en el que el rival estuviera más cansado para que él encontrara espacios, que los ha encontrado, y se sintiera muy cómodo; ha tenido una ocasión de gol bastante clara, y la idea era tener esos dos planteamientos”.

Al respecto, Alberto Gallego incide en que “Peter, en los últimos partidos, lo he visto cansado; lo conocemos bien y sabemos que cuando tiene espacio se va a por ti y se va uno o dos metros, y él mismo me reconoció que tenía un poco de cansancio; el tema de Víctor, en los últimos partidos no se ha encontrado muy bien a si mismo, quiero recuperar la versión del Víctor que vimos en los primeros 4/5 partidos, que es el que todos queremos, y darle un poco de espacio, de aire, y sabiendo que los que están en el campo lo están haciendo bien, me ha parecido que es lo que debía hacer”.

Se ha sufrido más de lo previsto ante el colista. “No es fácil llegar al área en estos campos, sobre todo cuando ellos fácilmente de la primera línea llegaba a la última. La segunda parte ha sido una sensación de tranquilidad aunque es cierto que el segundo gol tenía que haber llegado, y sabiendo que las has tenido, no los matas y ellos se pueden encontrar con un par de saques de banda que puede ocurrir que uno la peine y llegue el típico gol de estos campos; los que marcan ellos aquí suelen ser así”.

El equipo arrastra cierto cansancio en este tramo final de la primera vuelta. “Algunos jugadores están cogiendo muchísimos minutos y eso nos dará que podamos llegar a enero o febrero con muchos futbolistas implicados en lo que estamos haciendo. Llegamos muy bien, quizás algunos jugadores cansados, pero queda un partido y acabar la primera vuelta con otra victoria sería excelente”.

La ausencia de Rubén Serrano no es ningún castigo. “Hay que convocar a 18 y por lo que he considerado que tenía que tener en el banquillo, no entraba”. Anaba disfrutó de su primera titularidad. “Ha hecho un partido muy completo, de mucha concentración, sabiendo qué tenía que hacer, me ha dado una sensación de muchísima seguridad y es un jugador más que ganamos, eso es fantástico que un jugador salga de esa manera, dice mucho de él”, concluye el entrenador del Recreativo de Huelva.