Jesús Valentín asegura que la afición ha sido clave para regresar al Recreativo de Huelva

Jesús Valentín es el primer, y hasta ahora único fichaje del Recreativo de Huelva para el nuevo proyecto. El central es un viejo conocido, que regresa a Huelva con ganas e ilusión, según destaca en una entrevista a la web del club.

El jugador canario fue un pilar importante en el centro de la defensa hace dos temporadas en el Decano, desde donde se marchó para jugar este año en el Rayo Majadahonda, donde ha mantenido el protagonismo: En Huelva disputó 14 encuentros, todos de titular y completos, con 1.260 minutos y 2 amarillas; en Madrid ha sido clave con 22 partidos (17 titular), 1.696 minutos y 4 amonestaciones.

Sobre su regreso a Huelva manifiesta que “estoy muy contento, la verdad. Desde que me comentaron la posibilidad de volver al club me ilusioné mucho. En mi anterior etapa aquí lo pasé muy bien, me trataron de forma espectacular y la ciudad me gustó mucho, tenía muchas ganas de volver. Afortunadamente pudo hacerse realidad y estoy muy feliz de volver a Huelva”

Nació hace 28 años en Las Amerícas (Santa Cruz de Tenerife). “Las dos ciudades se parecen mucho, sobre todo por estar tan vinculadas al mar. Desde que salí de Tenerife no había vivido en ninguna ciudad con mar hasta que llegué a Huelva y es algo que me recuerda mucho a mi tierra. Además, durante aquellos seis meses estuve viviendo en Punta Umbría, con playas espectaculares al lado de casa y eso es muy importante para mí. Además, la gente es muy acogedora y simpática y el clima también es muy bueno, se vive muy bien aquí”, asegura el jugador del Decano.

El Rayo Majadahonda, al igual que el Recre, no se clasificó para jugar las eliminatorias por el ascenso, por lo que los jugadores estarán mucho tiempo sin competir. “Tengo muchas ganas de volver entrenar y recuperar la rutina de entrenamientos y partidos, van a ser muchos meses sin competir y eso se echa de menos. Aunque desde que paró la competición he estado entrenando, primero sólo en casa por el confinamiento y ahora también al aire libre, no es lo mismo que en el césped y con balón”.

Es una afición de primera; ese ambiente y esa forma de animar no las había visto nunca", destaca

Jesús Valentín tiene las ideas claras: “Mi principal objetivo es que salgan las cosas bien, tanto colectiva como individualmente. Espero que podamos estar lo más arriba posible y que salga una buena temporada a todos los niveles y nuestra afición pueda disfrutar”.

Y se muestra rotundo cuando se le pregunta qué le empujó a volver. “La afición. Los seis meses que estuve en Huelva sentí un cariño que no había sentido antes en ningún otro sitio. Cuando se confirmó mi fichaje empecé a recibir muchísimas muestras de cariño, y eso es algo que demuestra la intensidad con que se vive el fútbol es Huelva, estoy muy agradecido y deseando devolverles todo ese cariño”.

“Cuando llegué me di cuenta de lo grande que es este club y su afición. Es una afición de primera, ese ambiente y esa forma de animar no las había visto nunca, y mucho menos en Segunda B. Jugar en el Nuevo Colombino y con esa afición es algo muy especial y que tengo muchas ganas de vivir de nuevo”, reitera el central, que le manda un mensaje a los aficionados albiazules. “Que no dejen de animarnos y apoyarnos. Estoy muy contento por volver a Huelva y quiero darles las gracias por todo el cariño mostrado. Va a ser una temporada muy importante y esperemos que todo vaya bien y podamos disfrutar de un buen año”, concluye.