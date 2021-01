Turno para los mismos socios ante el Cádiz B

El Recreativo ha dado a conocer las condiciones que tienen que cumplir los abonados que tendrán derecho a asistir este domingo (12:00) al duelo que enfrentará al Decano con el Atlético Sanluqueño en el Nuevo Colombino. Los socios que pueden sacar sus entradas son aquellos que tienen un número de abonado del 1700 y el 2143, ambos incluidos, siendo el cupo de 400 entradas en total, atendiendo a las medidas vigentes establecidas por la Junta de Andalucía. Se trata de los mismos socios que iban a poder asistir al enfrentamiento ante el Cádiz B. El club ha informado que los aficionados que ya dispusieran de su localidad para el choque ante el filial amarillo deberán volver a sacar su entrada.

Dichos abonados tendrán de plazo hasta el viernes a las 14:00 para retirar su entrada. Podrán hacerlo online, a través del enlace que aparece en la página web del Recreativo o de forma presencial en las oficinas del club, miércoles y jueves en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 o el viernes, de 10:00 a 14:00 (acceso por el parking), siendo necesario presentar el carnet de abonado y firmar una declaración responsable. Se recomienda, siempre que sea posible, hacer uso de la vía online para reducir al máximo el contacto físico y el riesgo que ello conlleva.

Como viene siendo habitual los aficionados que vayan a presenciar el encuentro se ubicarán en la tribuna media y la baja, con independencia de su ubicación en condiciones normales. Aquellos abonados que quieran sacar una entrada para un familiar encuadrado en otro tramo cuyo turno aún no ha llegado, podrán hacerlo utilizando las entradas del excedente a partir del viernes a las 16:00. La entrada será personal e intransferible. El protocolo exige que cada persona presente su DNI y su carnet de abonado antes de acceder al estadio.

Las entradas que no hayan sido retiradas antes del viernes a las 14:00 se podrán a disposición del resto de abonados vía online el mismo viernes a las 16:00 (siempre que esos abonados no hayan asistido ya a un encuentro). En caso de que un abonado encuadrado en otro tramo quiera retirar una entrada de este “excedente” para esta jornada, no podrá hacer uso de la que se le asignó en un principio.

Cabe recordar que el protocolo impide que el Decano abra la taquilla de incidencias los días de partido y que el club antes del acceso al Nuevo Colombino de sus seguidores realizará una toma de temperatura a todos ellos. Asimismo, será obligatoria la desinfección de manos con gel hidroalcohólico y el uso permanente de mascarilla, así como guardar la distancia de seguridad. Durante el partido estará prohibido fumar y comer. Estas medidas están supeditadas a las directrices indicadas por la Junta de Andalucía y podrían verse afectadas en caso de que hubiera cambios en la normativa durante los próximos días.