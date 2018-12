El Trust y las peñas piden el apoyo para el plan de rescate al Recre

Los dos principales colectivos que agrupan a aficionados del Recreativo piden a los grupos políticos representados en el pleno municipal que respalden el plan de rescate del Ayuntamiento para el Decano. La Federación de Peñas señaló en su perfil en las redes sociales: “Mañana el Recreativo tiene una cita con su historia. Ser o no ser, esa es la cuestión. Ojalá sea el fin de toda esta pesadilla y el comienzo de un nuevo amanecer que termine llevándonos a Segunda A”.El colectivo además convoca al Trust y al Frente Onuba para el pleno de mañana a las 17:00, donde “nos la jugamos”.

Mañana el @recreoficial tiene una cita con su historia.Ser o no ser ,esa es la cuestión.Ojalá sea el fin de toda esta pesadilla y el comienzo de un nuevo amanecer que termine llevándonos a segunda A.@RecreTrust ,@FrenteOnuba1983, mañana nos la jugamos.Nos vemos a las 17 h — Federación de Peñas (@FdP_RCRH) 26 de diciembre de 2018

El Trust de Aficionados, por su parte, emitió un comunicado en su web oficial en el que define el pleno de mañana como “un antes y un después en la historia del Real Club Recreativo de Huelva”. Advierte que “en caso de no salir adelante el plan de rescate la situación en la que quedaría el Decano lo abocaría a la liquidación”. De ser aprobado, “deberá significar el comienzo de un largo camino hacia la estabilización de esta entidad histórica para Huelva. Una estabilización económica y social en la que deberán participar todos los grupos políticos que están representados en nuestro ayuntamiento y que creen en un proyecto común de ciudad en el que el Recre es parte importante”.El Trust considera que el Ayuntamiento “deberá liderar un camino cuya base sea la de la sensatez, la transparencia, la planificación y la participación de todos; y cuando decimos Ayuntamiento nos referimos a todos aquellos que creen en esto”. Los que no bloqueen la solución para el Recre “deberán hacerlo acordando las condiciones en las que se construirá su futuro. Sean proactivos y propongan sus planes. El Recre es un Bien de Interés Cultural que debe estar alejado de la confrontación electoral. Debe ser eliminado de la ecuación política, pero para ello todos deben querer participar y desde el equipo de gobierno se les debe abrir la puerta para ello”.

Respeta que “haya partidos que no deseen que se lleve a cabo este plan de rescate, pero han de saber que, bajo nuestro punto de vista, es lo único que pude hacer que el club tenga vida. La venta a fondos buitres y prestamistas no es solución por falta de capacidad y por no constituir este modelo de negocio algo sensato”. Considera que “dejar un Bien de Interés cultural en manos de este tipo de propietarios es lo mismo que sentenciarlo a la desaparición”.El Trust estará presente en el Pleno, donde “escucharemos atentos todas las intervenciones en el pleno de mañana. Esperamos que los representantes de Huelva estén a la altura del lugar en el que se harán, y de la institución más que centenaria sobre la que se habla. Huelva y el Recre han vivido indisolublemente unidas durante más de 129 años, y las generaciones futuras no perdonarían que se pusiera fin a tanta historia compartida”.