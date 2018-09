El Trofeo Colombino se jugará el 10 de octubre

El Trofeo Colombino tiene fecha concreta. El Ayuntamiento, como propietario mayoritario de las acciones del Recreativo de Huelva, lo ha emplazado para la semana del 10 de octubre coincidiendo con el segundo parón en Primera División por los compromisos de las selecciones nacionales. Así se lo ha notificado al consejo de administración del Decano y la empresa Black Swan, propietaria de los derechos del torneo onubense. La tradicional cita futbolística onubense no puede demorarse más allá de esa semana. El calendario no lo permite y el consistorio tiene claro que Huelva no perderá su trofeo. Son las premisas del Consistorio.

Tras las dudas del verano y la imposibilidad de ponerlo en pie tanto en agosto como en el primer parón liguero de septiembre, las opciones son limitadas. Los organizadores sabían que no podían irse más allá del mes de octubre o el trofeo corría el riesgo de no celebrarse dentro del año natural de 2018. De ahí que desde el Ayuntamiento se urja a que el Colombino no se dilate más.

El día elegido reúne además varios alicientes que la convierten en una solución atractiva para el club y la ciudad. La cercanía con el 12 de octubre y Día de la Hispanidad permite arropar al Colombino en un marco que luzca. No se puede demorar más allá.

La organización del torneo corresponde a la sociedad Black Swan, a la que Krypteia Capital cedió los derechos y la explotación de palcos en el Nuevo Colombino a cambio de un crédito de alrededor de 200.000 euros en el mes de julio cuando asumió la gestión de la sociedad en colaboración con Eurosamop. Ya ha sido notificada la fecha y tiene el encargo por parte del Ayuntamiento de poner en marcha la cita para la fecha marcada.

El objetivo es contar con un rival de Primera División que se mida al Decano. Tras plantear diferentes opciones en verano como recuperar el formato cuadrangular, las limitaciones del calendario con la temporada ya iniciada imponen un duelo a partido único entre el Recreativo y un oponente de la máxima categoría como la temporada pasada. No hay margen para más.