El Trofeo de la Bella para Alberto Gallego ha sido "un partido mayúsculo"

El Trofeo de la Bella se ha quedado en Lepe, pero si el San Roque ganó el trofeo a los penaltis el Recre lo hizo a los puntos. Los albiazules gozaron de más ocasiones, sobre todo en el primer tiempo.

Tras el encuentro, Alberto Gallego no lamentaba la pérdida del trofeo, sino que elogiaba el juego de sus jugadores "a nivel de motivación e interés importaba igual que los demás partidos, pero para mi ha sido el mejor partido con diferencia, estoy contento porque es progresivo, mejor que los anteriores. He visto muchas cosas que me han gustado". Hace hincapié en el poco tiempo que llevan juntos como equipo "un equipo que hoy hace 25 días que nos conocemos, un equipo que se organiza así, que trabaja así, que presiona así contra un equipo que lleva 3 años jugando juntos es brutal".

A nivel posicional "les hemos quitado el balón, ellos buscaban el pelotazo y hacernos daño a la espalda, hemos luchado para contrarrestar ese tipo de juego. Excelente el partido de hoy". En cuanto al gol del San Roque, el entrenador comenta que "el gol no nos lo esperábamos nadie, estaba todo muy controlado. Es verdad que hemos ido flojo en banda y tibios en área. Hemos seguido con nuestro plan, queríamos el balón, hemos buscado los espacios tanto en banda como por dentro buscando la espalda a los centrales, lo ha hecho muy bien ahí tanto Chendo, como Marc Fraile y Terán. Un partido mayúsculo"

A pesar del rival fuerte al que se enfrentaban, Alberto Gallego se mostraba orgulloso de sus hombres y apuntaba que "no puede ser que un equipo como el San Roque que está tan bien organizado, tan estable, campeón del año pasado y en segunda RFEF, le hagas varias ocasiones y le marques un gol. No podemos vender tan barata nuestra ocasión. Tenemos que marcarles, a los delanteros hay que exigirles, cuesta mucho crear ocasiones y hemos generado muchas a un gran equipo". Para el técnico este ha sido "el mejor partido con diferencia, muy por encima del rival".

Los saques de banda, en esta ocasión, han sido en largo porque "sabía que ellos habían visto nuestros partidos y ha sido productivo". El entrenador sale "muy contento" por la intensidad pero sobre todo por "la creación de juego. Los que hemos querido crear juego somos nosotros, ellos han ido al pelotazo, a buscar la espalda de nuestros tres defensas. Es una pena que no nos hayamos ido con 1-3 o 1-4, creo que es lo que tocaba".

"Rubén Serrano nos está sorprendiendo a todos partido a partido, yo espero mucho de él e incluso hoy me ha vuelto a sorprender. Estamos mirando y probando pero él está cumpliendo humildemente" comentaba Gallego. También hablaba de Jesús Marín "Me siento muy seguro con Jesús, sale súper valiente y sin dudar. Si juegas con un central zurdo se te abren más opciones que nosotros tenemos". En cuanto al cuadro defensivo "he sentido que la defensa estaba fuerte con Jesús Marín, Ismael Barragán y Manu Galán. He notado un poco más la salida de Rubén, a nivel de seguridad defensiva".

El Recre se ha encontrado una jugada que le ponía el partido en contra, pero es bueno desde el punto de vista de la preparación porque "he visto la reacción del equipo, estaban enteros, sabían que estaban jugando mejor y han seguido con el plan. Para mí también era una incógnita ver cómo reaccionaban porque no nos habían marcado ningún gol aún, el del Betis Deportivo pero ese nos lo marcamos un poco nosotros, y este siendo el torneo como era y sentir que querían ganar. Han seguido muy enteros y atacando. Estoy muy contento con el grupo".