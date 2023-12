Trapero, sobre acabar el año en playoff: "Ahora que lo vemos cerca, no queremos soltar estos puestos"

El Recreativo de Huelva mira de tú a tú a los puestos de playoff, tal y como lo ha confirmado este miércoles en rueda de prensa Alberto Trapero, quien subraya que "ahora que vemos cerca los puestos de ascenso, no queremos soltarlos". El defensor es precavido y recuerda que el objetivo es al permanencia, pero se mostraba incapaz de no ser optimista y mirar hacia arriba porque, afirmaba, "somos un grupo ambicioso, de gente joven con ganas de crecer, y si tenemos la oportunidad no vamos a no querer estar arriba". Así lo manifestaba en la sala de prensa del Nuevo Colombino, donde también ponía en valor la buena racha del equipo, solo interrumpida por la derrota ante el Real Murcia.

Es esa ilusión y ese optimismo el que empuja a Trapero pensar en "sacar los tres puntos contra el Recreativo Granada y disfrutar de todo ello", advirtiendo de los días "tan importantes que quedan para preparar y sacar adelante el partido".

Sobre su rol en el Decano, el defensor asegura sentirse en "un buen momento futbolístico", si bien "no puedo relajarme y tengo que ir progresando para que se sigan dando bien los partidos". Añadía, además, que se entiende a las mil maravillas con Rubén Serrano, "un perfil similar al mío"; al igual que con Alejandro Gálvez, quien "nos aporta mucha experiencia". Asimismo, asegura que la buena sintonía es con todo el vestuario. "Somos un bloque fuerte que aspira a acabar el 2023 en puestos de ascenso", resume.

La vuelta de Gálvez no inquieta a Trapero, quien insistía en que la competencia diaria "es la que hace que estemos más preparados para jugar", así como que "estamos encantados de que todos puedan estar al 100% y preparados para ayudar al equipo".

Echando la vista atrás, al último partido en Linarejos, Trapero confesaba que, tras la tempranera expulsión de Sergio Díez, lo primero que se le pasó por la cabeza fue "que teníamos que defender como animales, pasar los malos momentos como grupo y confiar en que, la necesidad de hacer gol del Linares, nos iba a dar opción a meter". Así, prosigue, "supimos gestionarlo bien, aguantar el resultado al descanso y aprovechamos las ocasiones que sabíamos que acabaríamos teniendo". Eso sí, reconoce que el partido "se puso muy complicado y veía que todos estábamos como locos defendiendo, pero tenemos ese alma para competir y sacar resultados".