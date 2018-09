Traoré se cae por lesión de la lista para Badajoz

Traoré no sumará ningún minuto en los dos primeros encuentros de temporada. El futbolista de Costa de Marfil no saltó al campo en el encuentro inaugural de Liga ante el Don Benito, a pesar de que entró en la convocatoria y estuvo calentando durante buena parte del segundo tiempo y hoy tampoco debutará en el presente campeonato, ya que el mediocentro sufre un esguince de tobillo. A pesar de hacer todo lo posible para poder estar a disposición de Salmerón, las molestias han impedido al ex del Peralada poder formar parte de la expedición albiazul que pisará hoy el Nuevo Vivero.

Junto a Traoré se han quedado fuera de la convocatoria Alberto Quiles, Mario Hernández y Ejike Ikwu. El delantero onubense aún tiene que cumplir tres encuentros de sanción de los cuatro con los que fue castigado tras la tángana que se produjo en el choque entre el Córdoba B y el Mérida que ponía fin a la pasada liga regular, mientras que Mario Hernández sigue recuperándose de una lesión de tobillo que le ha impedido entrenarse aún con sus compañeros y Ejike aún no ha llegado a ejercitarse con sus compañeros, puesto que el nigeriano ha sido la última incorporación del Decano en el mercado estival.

Así, la convocatoria, en la que tampoco hay presente ningún jugador del filial, está compuesta por Marc Martínez, Álex Lázaro, Pina, Pablo Andrade, Iván González, Diego Jiménez, Israel Puerto, Tropi, Fernando Llorente, Marc Caballé, Borja Díaz, Víctor Barroso, David Segura, Iago Díaz, Carlos Martínez, Caye Quintana, Lolo Plá y Alberto Ródenas. Así, los cambios en la lista de elegidos para el encuentro con respecto a la pasada semana son las entradas de Iván González, Lolo Plá y Alberto Ródenas en detrimento de Diego Domínguez, Diego Vargas y el ya mencionado Traoré.