Traoré o Vila: el club sólo acepta una salida

Si Vila sale se queda Traoré y si sale Traoré se queda Vila. Es el planteamiento claro que tiene el Decano. En estos momentos el Recreativo no contempla desprenderse de los dos centrocampistas que siguen de la campaña pasada, aunque sabe que ambos están en el mercado y con opciones de cambiar de aires. Si uno se marcha cerrará la puerta al otro.

El que más tiempo lleva en el aire es el africano. Traoré lleva en la rampa de salida prácticamente desde el inicio de la pretemporada, cuando su futuro podría despejarlo su compañero. El Recre contemplaba como una realidad despedirse de él tras perder la condición de sub 23 y por los refuerzos que llegaron en su demarcación. Es un jugador interesante para los técnicos, aunque la posición estaría en principio cubierta. Sabía que existían equipos interesados, por lo que su marcha habilitaría una plaza adicional de ficha sénior tan necesaria en la planificación.

Sin embargo, la aparición en las últimas horas de equipos de la Serie B italiana interesados en Jonathan Vila, según Il Mattino, ha planteado un escenario totalmente diferente para el Recre. El Decano puede deshacerse de uno de sus centrocampistas, pero no quiere hacerlo de los dos. En este caso la ficha de Vila es superior a la Traoré con lo que su marcha implicaría una rebaja en la masa salarial de la plantilla y habilitaría esa misma plaza sénior que podría dejar libre Traoré. Además su rendimiento la pasada campaña no estuvo a la altura de lo espero. De ahí que la posición del Decano sea clara: si se marcha Jonathan Vila ya no tendrá la necesidad de dejar salir al africano. Traoré tuvo permiso especial de la entidad para incorporarse más tarde. El club quiere despejar este asunto antes de que finalice esta semana.