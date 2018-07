Toledano y el Recre acuerdan la rescisión de su contrato

Manolo Toledano pone fin a su etapa como profesional en el Decano. Según ha comunicado la entidad albiazul, el Real Club Recreativo de Huelva y el hasta ahora secretario técnico de la entidad, Manuel Toledano, han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que unía a ambas partes de forma amistosa por motivos personales.

Desde el club se quiere "mostrar nuestro más sincero agradecimiento a Manuel Toledano por su dedicación, profesionalidad y entrega al servicio de esta centenaria entidad en la que siempre tendrá su casa y que ha defendido tanto en los terrenos de juego como en los banquillos en diferentes categorías y etapas, así como en los despachos desde su labor como secretario técnico".

Asimismo, Toledano quiso expresar a través de este comunicado que se marcha del club “agradecido a todos los compañeros con los que he compartido tantas horas y circunstancias en estos años, al consejo de administración, a los diferentes cuerpos técnicos con los que he tenido el placer de trabajar y, cómo no, a la afición del Recreativo. Ha sido un honor y un orgullo”.

El Real Club Recreativo de Huelva le desea "suerte y toda clase de éxitos para el futuro, tanto en lo profesional como en lo personal".