Toda una vida de azul y blanco para Víctor Barroso

Víctor Barroso seguirá vistiendo la camiseta del Recreativo durante las dos próximas temporadas. El Decano hizo oficial en el día de ayer la renovación del extremo en lo que ha sido una apuesta en firme por el canterano onubense por parte de la secretaría técnica, ya que las lesiones impidieron que el volante diestro ofertara su mejor rendimiento en el pasado ejercicio. Sin embargo, la calidad de Víctor Barroso, su trabajo, su humildad y el amor por los colores ha posibilitado su continuidad en Huelva. El jugador también ha puesto de su parte, ya que contaba con otras ofertas en la categoría, alguna de ellas superior en lo económico, como la del Rayo Majadahonda, según desveló Recrecantera en el día de ayer.

📣 @VictorBarrosoM1 renueva con el Decano.🔵⚪️ El centrocampista amplía en dos años su vinculación con el Recre. ➡️ https://t.co/i4BYRKJNf5#Víctorsequeda pic.twitter.com/IjS6n7NbJO — RC Recreativo de Huelva (@recreoficial) July 3, 2020

La de Víctor Barroso y el Recreativo es una historia de amor en toda regla. El onubense comenzó su etapa como albiazul en alevines y fue creciendo como recreativista hasta llegar al primer equipo. No tuvo un camino de rosas, pues vivió fases complicadas en las que tuvo que mejorar sus prestaciones para poder gozar de minutos, pero su actitud siempre ha sido envidiable. Así lo hizo hasta irrumpir en el primer equipo. Su participación en la campaña 18/19 fue determinante, siendo clave en varios encuentros, sin ir más lejos en el que abrió el campeonato en el Nuevo Colombino ante el Don Benito que se decidió con un zapatazo del extremo desde la frontal.

💙 Toda una vida de azul y blanco @VictorBarrosoM1. #Víctorsequeda📸 Recrecantera pic.twitter.com/i8IIDbfCtc — RC Recreativo de Huelva (@recreoficial) July 3, 2020

No obstante, en el que se esperaba que fuera el año de su consagración las lesiones terminaron lastrándolo. El atacante se perdió toda la pretemporada por culpa de una lesión muscular, reapareció ante el Mérida con minutos de calidad que condujeron al Decano a una victoria in extremis, pero volvió a caer lesionado y no recuperó sus mejores sensaciones en todo el año. Por ello solo ha disputado ocho encuentros de Liga en la última campaña, dos de ellos como titular y solo uno completo (Algeciras), viendo tres cartulinas amarillas. Sí que tuvo más participación en Copa del Rey jugando todo el partido en Alicante ante el Hércules, 66 minutos en el duelo ante el Fuenlabrada y 83 ante Osasuna.

Víctor destaca por su buen golpeo, siendo uno de los mejores jugadores de la categoría en el balón parado, aunque su posición natural es la de extremo también puede desenvolverse con naturalidad en la mediapunta.

Con la renovación de Víctor el Recreativo ya tiene diez jugadores con ficha para mayores de 23 años confirmadas, aunque se espera que Jesús López libere una de ellas. El club anunciará en los próximos días la renovación de José Carlos y los fichajes de Luis Madrigal y Sillero y seguirá trabajando en la renegociación de los contratos de algunos jugadores y en nuevas incorporaciones.