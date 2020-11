Tiempo extra para trabajar el cambio de sistema

Dice el refrán que no hay mal que por bien no venga, y eso puede pensar el Recreativo, aunque el Decano se encontraba con fe para asaltar el pasado domingo el Bahía Sur de San Fernando, la suspensión del choque y la jornada de descanso prevista en el calendario para recuperar posibles encuentros aplazados por el Coronavirus le darán quince días más a Claudio para consolidar su última idea. Y es que el club onubense facilitó una alineación minutos antes del duelo en tierras gaditanas en la que aparecían tres de los cuatro centrales de la plantilla, además de Cera y David Alfonso, así que la declaración de intenciones del preparador valenciano era clara. El Recre había trabajado durante la semana el cambio de sistema para implantar una defensa de cinco conocida de sobra en los últimos tiempos en el Nuevo Colombino, ya que fue sobre ella sobre la que se cimentó el último campeonato albiazul en Segunda B de la mano de José María Salmerón, aunque, curiosamente, el Recre de Monteagudo también debutó en San Fernando con tres centrales, aunque el preparador manchego no le dio continuidad a dicho dibujo.

Las causas del cambio de sistema se encuentran en el choque ante Las Palmas Atlético. Los extremos albiazules no están aportando la amplitud y profundidad que se espera de ellos, mientras que los laterales sí que han generado peligro cada vez que se han sumado al ataque. Por otro lado, Jesús Valentín parece haberse consolidado en el once, Leal tiene la confianza del técnico y Diego Jiménez aportó minutos de calidad en los que demostró que debe estar en el once. A ello hay que sumar las numerosas bajas que sumaba el Decano en el centro del campo, donde Alberto Martín, Matheus Santana y Dani Molina habían dejado con lo puesto al técnico.

El Recre no ha insistido aún en su disposición táctica ni ha trabajado de forma específica sobre el próximo rival (Balompédica Linense, 22 de noviembre), pero es muy probable que durante el fin de semana sí que lo haga, ya que la primera plantilla trabajará ya sin descanso hasta el domingo. La pregunta es si el Recreativo ha seleccionado el cambio de sistema como un recurso puntual para ciertos encuentros, como el de San Fernando, o si Claudio modificará el dibujo de forma permanente para encontrar las sensaciones que hasta ahora se le han resistido al Decano.

Lo más probable es que el Recre vuelva a salir con la defensa de cinco dentro de dos semanas cuando reciba a la Balompédica Linense y será la propia inercia del equipo la que determine si el cambio de sistema será una decisión permanente. A pesar de que el Decano se vería abocado a jugar sin extremos, lo cierto es que los futbolistas de banda ya han demostrado ser versátiles. Víctor Barroso puede jugar en posiciones interiores, Szymanowski también encontraba acomodo en la alineación de San Fernando, Sillero ha ocupado la punta de ataque en varias ocasiones... Lo que está seguro es que si el Recre consigue dominar varios sistemas será más impredecible y podrá buscar soluciones en aquellos encuentros en los que no termine de sentirse cómodo.