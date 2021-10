Terán: "Es muy pronto y no tenemos que tener presión ninguna ante el Gerena"

El capitán del Decano, Cristian Terán, ha pasado por la sala de prensa del Nuevo Colombino antes del entrenamiento del primer equipo albiazul en la Ciudad Deportiva del Decano. El sevillano ha hablado del encuentro del pasado domingo ante el Conil para señalar que ya forma parte del pasado: "El equipo está ya centrado en el partido del domingo ante el Gerena. Fue un resultado que no queríamos, que no merecíamos. Creo que por juego y por cómo se dio el partido debimos cerrarlo antes, pero ya está olvidado. El equipo hizo muchas cosas bien y ya tenemos que estar centrados en el partido del Gerena".

El ex del Ibiza ha lamentado que el Recreativo no cerrara el choque ante el Conil, pese a disponer de una gran cantidad de oportunidades para ello: "En este partido tuvimos muchas ocasiones claras, pero son campos muy complicados en los que en cualquier jugada te pueden hacer daño. En la única jugada de peligro el árbitro pitó penalti, pero creo que teníamos el partido controlado para haberlo cerrado antes y no haber llegado a ese punto con ese resultado".

Con la mente puesta ya en el duelo ante el Gerena de este domingo en el Nuevo Colombino (12:00), Terán ha querido indicar que la plantilla albiazul no debe tener "presión ninguna", matizando que "esto acaba de empezar y es muy largo. A todo el mundo nos gusta estar lo más arriba posible, con el máximo de puntos, pero es un partido muy bonito y nosotros no tenemos presión. Nosotros haremos nuestro fútbol y eso es lo que nos puede dar el partido". "La sensación de dar un golpe en la mesa no la tenemos porque es muy pronto. Es un partido bonito porque ellos no han perdido, nos sacan dos puntos, pero queda mucho. Seguramente los dos estemos todo el año arriba, pero es pronto. Estamos confiados en sacar la victoria y dársela a nuestra afición que se la merece", ha añadido.

En el aspecto personal, el atacante también ha querido dejar en el olvido la clara ocasión que tuvo en la recta final del primer tiempo ante el Conil: "Después del partido le di vueltas a la ocasión clara que tuve, pero ahora estoy centrado en la semana que tenemos por delante para mejorar y hacerlo lo mejor posible". Pese a no marcar en el José Antonio Pérez Ureba, concluyó que "me estoy encontrando muy bien en los últimos partidos. Como todo el equipo, todavía no hemos dado nuestra mejor versión. Solo llevamos dos meses de competición y el margen de mejora individual y colectivo es mucho y lo iremos viendo con el paso de las jornadas. Estamos en una buena línea de trabajo y todos mejoraremos".