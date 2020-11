Seth, un héroe inesperado en el Recreativo de Huelva

Seth Vega se ha vestido de héroe inesperado del Recreativo de Huelva en el comienzo del campeonato liguero. Así lo atestiguan sus cuatro titularidades en los cuatro primeros encuentros de la temporada, en los que ha conseguido anotar dos dianas ante Las Palmas Atlético y la Balompédica Linense.

El atacante canario llegó en el pasado mercado estival al Decano en forma de cesión. Vega, futbolista sub 23, fue fichado para ser un complemento en el ataque de Claudio Barragán, quien ya disponía de otros delanteros más experimentados en la categoría, como Chuli o Sillero. De hecho, su contratación fue puesta en duda después de que en su última campaña en la Segunda División B no consiguiese materializar ninguna ocasión tras pasar por las filas del Cádiz –club al que pertenece– y del Ejea en el segundo tramo de la temporada. No obstante, Seth ha irrumpido con fuerza en el inicio del campeonato y ha pasado a ser uno de los intocables del míster al erigirse como un referente en la zona de ataque por su sacrificio y entrega.

Seth Vega comenzó el campeonato liguero con una titularidad en Sanlúcar, donde el conjunto albiazul sumó su primer punto de la temporada al empatar a uno ante el Sanluqueño. Dicho choque sirvió para exhibir la movilidad y la garra de Vega, quien no dio ningún balón por perdido en los 87 minutos que disputó. En el mismo, el delantero canario estuvo escoltado por Moha Traoré y Alberto Quiles, quien acabaría perdiendo la titularidad en el próximo encuentro ante el Algeciras.

En la segunda jornada Seth Vega se estrenó ante su nueva afición en el Nuevo Colombino, esta vez acompañado por Traoré y Sillero, quien partía de inicio en un partido liguero por primera vez. El encuentro dejó la primera derrota de la temporada y, pese a la incapacidad para reaccionar del conjunto albiazul tras el gol del Algeciras, Claudio Baragán decidió seguir optando por Seth Vega como jugador más adelantado de cara a la tercera jornada.

Las Palmas Atlético fue su primera víctima. A los 17 minutos del comienzo del partido el delantero canario se anticipó al guardameta rival para introducir en la red un balón servido desde la banda derecha por Miguel Cera. Parecía un envite plácido para el atacante, pero un choque con el central Coco le dejó mareado y aturdido y, por consiguiente, tuvo que abandonar el partido antes de la media hora.

Su primera diana serviría para que el Recreativo jugase por delante en el marcador casi todo el choque, una ventaja que alivió las dudas que dejó el equipo por el juego desarrollado. Posteriormente, Chuli aumentaría la diferencia con un tanto en los minutos finales.

En la última jornada, ante la Balompédica Linense, Vega tan solo necesitó de 30 minutos para rematar de cabeza un centro de Quiles y, de este modo, inaugurar nuevamente el marcador. Además de anotar un gol, el atacante canario volvió a dejar en el terreno de juego toda su entrega y su sacrificio durante los 64 minutos que jugó, esta vez acompañado por Quiles, Szymanovski y Moha Traoré.