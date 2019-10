Sergio Jiménez: "En la plantilla del Recreativo hay mucha calidad"

El centrocampista del Recreativo de Huelva Sergio Jiménez vaticina que el partido del próximo domingo en El Palmar frente al Atlético Sanluqueño será “complicado. Sabemos cómo es el campo, con las gradas pegadas al terreno de juego y que la gente aprieta. Creo que allí va a ser complicado jugar el balón y va a ser un partido de balones largos y de intentar ganar las disputas y las segundas jugadas. A partir de ahí tenemos que intentar echar el balón al suelo para sacar nuestro juego. Pero sobre todo no nos puede faltar intensidad durante los 90 minutos”.

El Decano tratará de encadenar el próximo fin de semana su cuarto triunfo consecutivo tras los logrados frente al UCAM Murcia (1-0), el Mérida (0-1) y el Don Benito (2-0). Pese a que el equipo aún está en construcción, con un nuevo cuerpo técnico y 15 incorporaciones en la primera plantilla, los aficionados onubenses están ilusionados y aspiran a que el Recre les dé muchas alegrías esta temporada. “Somos bastantes nuevos en el equipo y es muy difícil conseguir los puntos que llevamos, ya que todavía nos falta por conocernos mejor en el campo. Pero también se nota la experiencia que tienen varios compañeros en el equipo y eso nos hace estar arriba -indica Sergio Jiménez-. La verdad es que estamos mejorando los fallos que teníamos antes. Veníamos de encajar gol en todos los partidos y eso en Segunda B te perjudica mucho. Ahora ya llevamos tres partidos seguidos dejando la portería a cero y los tres ganados. Eso es muy importante, dejar la portería a cero te da el 90% de posibilidades de ganar el partido, algo que se está viendo”, añade.

El Recre ha tenido muy poca fortuna con las lesiones desde el inicio de la competición. Pese a ello, ha logrado sobreponerse a la adversidad y situarse en puestos que dan derecho a disputar las eliminatorias de ascenso, lo que habla mucho y bien de la configuración del plantel en el nuevo proyecto albiazul. “En esta plantilla hay mucha calidad y también se nota la mano del míster, que nos pide intensidad. Venimos aprendiendo de los fallos cometidos, sobre todo en Villarrobledo, quizás por falta de intensidad. Es verdad que nos faltan muchos jugadores de mucha calidad que poco a poco se están recuperando. Ojalá que llegue alguno a este fin de semana. Los que que están jugando ahora la verdad es que lo están haciendo muy bien”, señala el centrocampista.

Sergio Jiménez ha jugado como titular en todos los encuentros excepto el de la segunda jornada en Talavera, cuando estuvo sancionado tras ser expulsado en la jornada inaugural en San Fernando por acumulación de cartulinas amarillas. Sobre su situación personal en el campo explica que “personalmente me siento más arropado con alguien al lado. He tenido a Quique Rivero, a Gustavo y a Gerard y así me siento más a gusto, arropado. Ellos me ayudan defensivamente más y puedo llegar más fresco al final del partido", explica Soy un jugador al que le cuesta mucho coger la forma y necesito minutos. Soy un jugador grande y por mi gesticulación parezco cansado, pero no tengo problemas para pegarme sin problemas una carrera en el minuto 80. Me siento más a gusto arropado, pero conforme vayan pasando las jornadas me sentiré mejor físicamente y si el míster decide cambiar la formación creo que tendré más posibilidades de llegar más fresco al final del partido”, agrega.

El murciano sabe que aún no está en plenitud. "Cada vez me encuentro mejor físicamente, más en forma. Quizás me faltan dos o tres partidos para coger un poco más de ritmo y creo que se verá un mejor Sergio. Soy exigente conmigo mismo y siempre quiero mejorar”.

La única vez que Monteagudo optó por alinear de inicio en la medular a Sergio Jiménez, Gustavo Quezada y Quique Rivero “fue en el partido ante el UCAM y tuvimos mala suerte porque fue cuando Quique se lesionó, no se pudo ver el equipo con nosotros tres juntos. Gustavo para mí es un jugador todoterreno que llega arriba y también defiende y la verdad es que ayuda mucho. Con Quique Rivero jugué en Cartagena y fue de los años que mejor he estado, pero sinceramente pienso que podemos jugar perfectamente los tres”.

Elogia al canterano Fran: "Nos ha sorprendido a todos. Es humilde y si sigue así creo que puede ayudarnos mucho"

El futbolista murciano elogia al joven canterano Fran, que ha sido una de las gratas sorpresas del inicio de la campaña. El juvenil se ha ganado la confianza de Monteagudo y ha tenido su oportunidad en los dos últimos partidos. Incluso, la semana pasada el club amplió su contrato tres temporadas y le ha hecho contrato profesional. Sobre el joven centrocampista de Villalba del Alcor, Jiménez dice que “nos ha sorprendido a todos. Es un juvenil que venía muy calladito, pero luego lo ves en el campo y la verdad es que tiene una personalidad increíble. Es humilde y si sigue así creo que puede ayudarnos mucho y llegar lejos con nosotros. Yo confío en él y el míster también y poco a poco va aprendiendo de todos en los entrenamientos y en los partidos. Estoy seguro de que tendrá sus minutos y los aprovechará”.

Sergio Jiménez también alaba el rendimiento de Alberto Quiles, el máximo goleador recreativista de la temporada. “Ya conocía a Quiles, no personalmente pero sí como jugador. Ya me sorprendía y ahora me sorprende más todavía. Lo veo entrenar y tiene una calidad increíble. Es verdad que ahora mismo está siendo uno de los mejores jugadores del equipo y creo que aún nos puede dar más. Estamos todos muy contentos con él y ojalá siga estando así de bien, incluso mejor”.