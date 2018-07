Segunda piel que enamora

Cuenta atrás para la nueva temporada. Con el comienzo de los entrenamientos, amistosos y fichajes, el Recreativo de Huelva ha dado un paso más de cara al inicio de la Liga, para el que los aficionados ya se preparan con la ilusión característica de estos meses. Por este motivo, el club onubense dio a conocer ayer las nuevas equipaciones que lucirá el equipo en las próximas jornadas y también durante los partidos correspondientes a la pretemporada, que arrancará con el encuentro ante el Cartaya el 28 de julio.

Con una gran expectación por parte de los recreativistas, el hall del Estadio Nuevo Colombino fue el lugar elegido para la presentación de una segunda piel que, en líneas generales, ha enamorado a los apasionados del equipo. Junto a ellos, estuvieron presentes Manolo Zambrano, presidente de la entidad; José María Salmerón, técnico del equipo; y los jugadores, Marc Martínez, Diego Jiménez y Caye Quitana.

En este sentido, Manolo Zambrano realizó una intervención breve, en la que, a modo de presentación, resaltó que "este es un momento muy importante y significativo para todos los recreativistas porque se trata de nuestra segunda piel", por este motivo el presidente deseó que "estas equipaciones gusten a la afición, con los colores albiazules que nos caracterizan y que no pueden cambiarse en ningún momento en el caso de la primera equipación, y otra con ligeros matices, en el caso de la segunda".

Por último, Zambrano invitó a los recreativistas a "pasear por el Museo del Decano e ir posteriormente a la tienda, donde ya se encuentran disponibles estas prendas" y animó a que "si el año pasado fuimos 10.000 socios, este año esperamos poder ser muchos más, incluso 15.000, que es lo que intentamos conseguir con el apoyo de todos y con el trabajo de nuestros jugadores".

Así, el guardameta del Recreativo, Marc Martínez, fue el primero en destapar la equipación más innovadora por parte del Decano, que será la segunda y cuyo color principal es el rojo, aunque ofrece un toque personal con la incorporación de una línea diagonal, dividida en azul y blanco. Sobre ella, se enmarca el escudo del equipo, que en lugar de estar bordado es de silicona; y en el lado opuesto, la firma de Adidas en el mismo azul. Al final de cada manga, los jugadores lucirán dos rayas albiazules y en el costado, tres azules, características de la propia línea de la marca. Además de la camiseta, la parte de abajo también es roja en su totalidad. Este diseño recuerda al del Atlético Onubense, en el que predominan los colores recreativistas.

Por su parte, José María Salmerón hizo los honores y descubrió la primera equipación del Recreativo de Huelva. Con un diseño clásico e identificativo del propio club, las rayas en blanco y azul vuelven a ser la característica principal en el uniforme de los onubenses. Una esencia que este año renueva sus líneas con un diseño más blanco, tanto en las mangas y en la espalda como en los pantalones.

Tras esta presentación, los aficionados se reunieron con los jugadores, así como con el técnico y el presidente, con quienes compartieron la ilusión por el comienzo de la temporada, al igual que las ganas de conocer la nueva campaña de abonados, que verá la luz en los próximos días.

Una vez finalizado el acto, los socios se dirigieron al Museo del Decano, donde realizaron un recorrido por la historia del club y en el que no sólo estuvieron presentes los mayores, sino también los más pequeños. Además de esta visita, los aficionados acudieron a la tienda oficial del Recre para ver de cerca y adquirir las nuevas equipaciones. El precio de las camisetas es de 65 euros y los primeros en comprarlas recibieron un obsequio por parte del club, en este caso una taza con el escudo. Asimismo, se han puesto a la venta otras prendas, como la ropa de entrenamiento, sudaderas o la equipación del portero.

Esta última fue de las más esperadas por Marc Martínez, que reconoció en la presentación que "tengo muchas ganas de ver la equipación del portero porque aún no he tenido ocasión, pero me parecen muy bonitas, especialmente la roja". En cuanto a la próxima campaña de abonados, el guardameta señaló que "sé que los recreativistas van a estar con nosotros como siempre; aunque son tiempos difíciles, estoy convencido de que esto está dando un vuelco y será un año bonito e ilusionante porque juntos somos mucho más fuertes" y añadió que "tenemos muchas ganas de empezar, llevamos un par de sesiones de entrenamientos y considero que el grupo que se está formando es muy competitivo".

Las ganas por alcanzar objetivos unen, un año más, a una afición que ya cuenta las horas para vestir una segunda piel que enamora y también ilusiona.