Santibáñez: "En Chile tenía cuatro trabajos y apenas dormía cuatro horas"

A pesar de su juventud, Bárbara Santibáñez ha tenido que madurar a una velocidad de vértigo. La delantera chilena del Sporting Puerto de Huelva vivió en la pasada campaña la cara amarga del fútbol, con una importante lesión que la mantuvo alejada de los terrenos de juego prácticamente desde que llegó a Huelva. La atacante no duda en afirmar que "esa ha sido mi mayor pena a nivel deportivo. El estar lejos de la familia, venir a por un sueño y sufrir la peor lesión a los cuatro días de llegar". "Tienes que vivir una lesión de esas para saber la gente que se queda a tu lado y se pueden contar con los dedos de una mano. Había días que me superaba la situación, que no quería ir a la rehabilitación. No me quise volver a Chile, pero sí tirar la toalla y dejar de pensar 24 horas en mi rodilla. Los primeros meses fueron muy difíciles por los pensamientos y por la movilidad. Me tuve que operar dos veces y la segunda vez no había nadie", añade la sudamericana, que señala que "todavía me falta para llegar a mi mejor nivel, pero es cuestión de tiempo y confianza".

La ariete del Sporting analiza el arranque de competición del combinado de Antonio Toledo, que aún no conoce el triunfo, por lo que señala que "está siendo difícil, nadie se esperaba que empezáramos de esta forma. El grupo estaba mejor a principio de temporada, pero los resultados no nos han acompañado", a lo que añade que "el vernos abajo en la tabla es preocupante, es normal que estemos bajas de ánimo, pero si cambiamos el estado anímico podemos revertir la situación. Yo no creo en la suerte, tenemos que mirar que estamos haciendo mal. El año pasado el bloque defensivo fue muy compacto. Este año estamos teniendo errores defensivos y no estamos encontrando el gol, menos mal que está Sara. Creo que vamos a estar en la posición que el club merece, pienso que el equipo está por encima del del año pasado".

Sobre el cambio de formato en la Copa confiesa que "desconocía el formato de antes, solo sabía que clasificaban los primeros ocho. Creo que se le resta un poco de competitividad a la liga porque ya no hay que quedar entre los ochos primeros para poder jugarla". Santibañez es consciente de la importancia que tiene la Copa de la Reina en el club que preside Manuela Romero: "Es una de las primeras cosas de las que una se entera al llegar a este club. Tengo conocimiento de que se ganó en 2015 y cada vez está más competitiva".

La delantera se ha adaptado a la perfección a Huelva y desvela que "me gusta mucho aprender del lugar donde estoy, conozco El Rocío, Doñana, he ido a la sierra... Es una provincia tranquila, pequeñita, pero me gusta". Amante del fútbol, Bárbara también acude cuando puede al Nuevo Colombino: "Voy a ver al Recre cuando puedo, este año he ido a ver el primer partido y el del domingo pasado ante el Almería B".

Por último, Santibañez habla de su salto al fútbol español y explica que "cuando jugaba en Chile tenía cuatro trabajos y no dormía más de 4 horas, cuando llegué aquí supe lo que era desayunar o descansar".