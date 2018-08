El Sanluqueño, algo más que el último amistoso

Las pruebas de pretemporada para el Recreativo de Huelva concluyen hoy con el amistoso que le enfrentará al Atlético Sanluqueño, a partir de las 21:00 en el estadio El Palmar de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

No es un partido más, sino que tiene tintes especiales; en primer lugar, porque será el último test en esta pretemporada y es probable que José María Salmerón alinee a un equipo que se parezca bastante al que comenzará la liga dentro de ocho días. El técnico no tiene aún decidido el once inicial para el campeonato y el amistoso de hoy servirá de examen para varios de los jugadores, ya que la competencia es grande en la mayoría de las posiciones.

Tropi podría debutar hoy (21:00) en este duelo ante un conjunto que también milita en 2ª B

Además, el conjunto recreativista está obligado a aprobar este test con buena nota; el pasado miércoles en Mérida (0-0) el Decano jugó un mal partido ("el peor en lo que llevamos de pretemporada", según reconoció el propio Salmerón a la finalización) y hoy toca enmendar errores y ofrecer una buena imagen.

El conjunto albiazul está mostrando en líneas generales una buena imagen en defensa, concediendo pocas ocasiones a los rivales, pero no encuentra el equilibrio en ataque, donde cuesta mucho marcar goles. Hasta ahora, el balance es de dos victorias (ante el Cartaya por 0-4 y el Sevilla Atlético por 1-0), tres empates (ante el San Roque en Lepe 2-2, con el Cádiz B y con el Mérida, ambos por 0-0) y una derrota (Córdoba, 0-1).

Uno de los atractivos del encuentro es el posible debut de Tropi, la última incorporación del Recre por ahora. Además, habrá que ver si el técnico da minutos a Traoré, Vila y Natalio, que están en la lista de posibles salidas.

El encuentro de esta noche será además una buena piedra de toque para calibrar el potencial del equipo ante un rival de su misma cateogría, ya que hasta ahora el único rival de Segunda B ha sido el Sevilla Atlético.

El Atlético Sanluqueño es un recién ascendido y su objetivo es la permanencia. Uno de sus fichajes es el centrocampista exalbiazul Misffut y también cuenta en sus filas con el veterano Dani Güiza.

La entrada para ver el partido cuesta 7 euros, y los niños, 2.