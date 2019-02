José María Salmerón: “Hemos sido superiores durante todo el partido”

El técnico del Salmerón se ha mostrado muy satisfecho con el encuentro que ha completado su equipo ante el Murcia. Al margen de la idoneidad del gol de Iván González, justo antes del descanso, el preparador almeriense ha explicado que “hay que quedarse con el partido que hemos hecho, llevando la iniciativa en todo momento. El Murcia ha acumulado mucha gente por detrás del balón y ha intentado salir a hacernos daño, pero no lo ha conseguido. Somos muy solidarios, estamos muy implicados y eso hace que seamos un equipo difícil de batir”. Ha continuado diciendo que “durante todo el partido hemos manejado el balón. El equipo ha hecho méritos para ponerse por delante, hemos sabido tener la posesión, hemos sabido cuando correr y cuando tener la posesión. Ellos en la primera parte sí que han salido en un par de ocasiones, pero en la Segunda prácticamente no han salido. Hemos sido muy superiores en todo el partido”.

Cuestionado de manera individual por Marc Martínez ha asegurado que “Marc es de los mejores porteros de la categoría, para mí el mejor, pero Mackay también ha sacado tres balones de gol. Los dos niveles han estado a un nivel muy alto”. El míster recreativista también explicó la suplencia de Andrade señalando que “aquí no se puede dormir nadie, no hay que dejar de trabajar toda la semana, no quiere decir que Pablo Andrade no lo haya hecho, sino que hemos decidido que era lo mejor para este partido”. Y es que Salmerón asegura que “la plantilla está a un nivel muy alto y hay que tener a los jugadores lo mejor posible para cualquiera pueda aportar”.

"Vamos a ir a más, el equipo no tiene techo ahora mismo"

Sobre la buena dinámica del equipo ha comentado que “creo que vamos a ir a más, el equipo no tiene techo ahora mismo. Al final las etiquetas que se tenían no se corresponden con lo que hace el equipo en el campo”, a lo que ha querido añadir que “en la primera vuelta teníamos 17 fichajes y siempre tener esos partidos tan complicados al principio es difícil”.

De la aportación de Ródenas al juego del Decano ha dicho “está muy bien, está con ese punto de velocidad más que los demás. Le ha costado en los primeros partidos, o yo no lo he visto, y está contribuyendo al juego del equipo”. Pasando revisión por el centro del campo ha vuelto a destacar a Tropi, de quien ha dicho que “lleva así desde el primer día, si alguien no lo ve está ciego. Es el mejor mediocentro de la categoría” y sobre la vuelta de Caballé ha indicado que puede ayudar “en distintos registros, Marc nos puede dar mucho más balón, tiene la pausa para saber cuando tiene que juntarse y tener la pelota”.