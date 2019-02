Salmerón se rebela contra los debates en redes sociales

Salmerón reflexiona sobre el entorno y el valor de las redes sociales en la generación de debates que en ocasiones “se han mezclado con los comentarios de barra de bar”. El técnico del Recreativo aportó su visión a dos temas que han generado encendidas discusiones en diversos foros. Pidió “mirar las cosas con mayor perspectiva” ya que denuncia que él mismo es afectado cuando “se sacan todas las frases de contexto. Digo algo y me sacan la parte de la frase que interesa y me sacan un titular de ahí”. Sobre las posibilidades económicas de la entidad la próxima campaña y las condiciones del plan de viabilidad que plantea un equilibrio presupuestario sensato entre gastos e ingresos, Salmerón defendió que “lo que solo tengamos 700.000 euros es otro debate de redes sociales, de gente que lo dice sin más y no he visto ni al consejo ni al alcalde decir nada al respecto. Es un debate que se genera desde fuera y nadie del club lo ha dicho”. Obviamente asumió que “con menos presupuesto siempre habrá menos opciones, pero vamos a centrarnos en este año”.

A este respecto se refirió también el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, en la Tertulia Deportiva de Huelva Información el pasado jueves. El regidor onubense insistió en que el proyecto deportivo albiazul mientras estuviese en Segunda B tendría que ser "ambicioso" y el objetivo sería siempre "pelear por el ascenso" por lo dejó claro que sería trabajo del consejo de administración elevar los recursos para poder equilibrar objetivos deportivos sin comprometer el equilibrio presupuestario.Aprovechó el final de la rueda de prensa previa al partido contra el UCAM para explicar el papel del director deportivo, Óscar Carazo. Afirmó que “la plantilla la hizo el director deportivo y se dicen cosas contrarias con daño. Lógicamente participo y colaboro, pero es el director deportivo el que me ficha a mí y estoy aquí gracias a Óscar Carazo, que fue quien me presentó el proyecto. El gran mérito es de Óscar y en la planificación de la plantilla fue él quien se puso a firmar en base a mis peticiones y necesidades, que es lo normal”. En este sentido, reconoció que “había muchos jugadores que no querían venir por las circunstancias de los últimos y yo intervenía porque a muchos los conocía personalmente y los llamaba para ayudar a convencerlos. Intervine en lo que tuve que intervenir, pero la plantilla la hizo él”.