Salmerón quiere once guerreros en Jumilla

El escenario, sus dimensiones, la frialdad que lo rodea, el mal estado del césped...El Recreativo se enfrenta al Jumilla y a los elementos en La Hoya. Y como un partido diferente, especial y muy condicionado lo prepara el técnico José María Salmerón. Para ello, el técnico pide a sus hombres un plus de sacrificio y claridad de ideas.El entrenador quiere jugar con “once guerreros” porque para ganar en Jumilla “necesitamos trabajar muy bien, pero también poner calidad cuando haya que ponerla para superarlos”. El almeriense sabe que el duelo exigirá que “nos pongamos el mono de trabajo”. Y es que sabe perfectamente lo que le espera a los albiazules en un “campo pequeño y con mala superficie” ante el que “hay que adaptarse, porque de lo contrario podemos tener problemas”.El claro ejemplo sobre el que fundamenta su planteamiento es la victoria del UCAM en La Hoya hace una semana. El conjunto murciano tuvo que cambiar por completo su estilo. Lejos de lo que es habitual “no salió ni una sola vez de atrás, como es su fútbol habitual y lo sabemos bien”. El municipal jumillano “te obliga a modificar muchas cosas porque es un terreno complicado”. Por eso los albiazules llevan toda la semana trabajando “para adaptarnos al campo y tratar de sacar nuestras cualidades, para buscar la victoria”.

El Recre será diferente. Los albiazules tendrán que amoldarse a unas circunstancias especiales. Salmerón avisa que “habrá que correr y pelear como ellos, pero también hay que poner el talento y creatividad para poder ganar cuando sea necesario para aprovechar los momentos”. No tiene dudas del duelo que le espera porque se medirá a un rival “con mucho ataque directo, con muchas segundas jugadas y un rival que aprieta mucho”. Por las dimensiones y las dificultades para tener un control claro, “será un partido en el que las áreas van a ser muy importantes”.El Decano recela del choque que le espera, un duelo ante el que la más mínima confianza le puede hacer hincar la rodilla. Por ello Salmerón recordó las palabras del capitán Marc Martínez del miércoles para ratificar que “ahora viene el verdadero Tourmalet de la liga porque cada semana nos vamos a enfrentar a equipos que pelean por algún objetivo y que ya no tienen margen para el error”. El propio Jumilla lleva “tres partidos seguidos perdiendo” por lo que “se ha acercado mucho a la zona de descenso” lo que le hará apretar más si cabe.

No rehuye el término trampa para aludir al duelo. El partido será “muy complicado por todo lo que he comentado y porque el rival también se juega mucho”. Recordó a los periodistas presentes en la comparecencia semanal de los viernes que además el Jumilla “ya nos empató en la primera vuelta en el Nuevo Colombino”, por lo que no cabe ningún tipo de confianza. El Decano acumula nueve jornadas seguidas sin perder. No hay racha interminable y Salmerón lo sabe. El entrenador está curtido ya en mil batallas, por lo que tiene a su equipo “preparado” para cuando llegue la derrota porque “el equipo ya ha perdido partidos, dos seguidos en una ocasión y ganó los dos siguientes”.Sabe que la dinámica en 2019 es fantástica, pero pone en valor el trabajo realizado desde el verano. La trayectoria albiazul “es verdad que ha ido de menos a más”, si bien “no ha sido mala en ningún momento. No hemos estado en situaciones complicadas nunca, y el equipo ha tenido una regularidad que es lo más importante para poder cubrir los objetivos”.