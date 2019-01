José María Salmerón: "No firmo quedar cuarto, siempre quiero el máximo"

Máxima ambición en el discurso de Salmerón. El técnico del Recreativo de Huelva sabe que espera un choque de primer nivel en Cartagena, donde se verá "el mejor partido posible" a estas alturas en Segunda B, pero no por ello renuncia a "lo máximo". El técnico albiazul ha advertido esta mañana en rueda de prensa que "no firmo ser cuarto. Siempre peleo por lo máximo, siempre quiero más. Lo máximo es el Cartagena el domingo. Si soy quinto quiero ser cuarto y si soy sexto quiero ser quinto. Me marco metas altas aunque hay seis o siete equipos que tienen mucho potencial y luchan por el mismo objetivo".

El Decano afronta con la visita a Cartagena la primera rampa del llamado Tourmalet. Salmerón entiende que "si salimos vivos del Tourmalet luego tendremos un camino más llano. Será difícil, pero sí que es verdad que medirte a los cuatro más potentes porque hay que contar con el Ibiza es un reto. Ojalá podamos hacer buenos números. No será decisivo para nada aunque pase lo que pase tendremos titulares de si no se puede conseguir o si optamos al primer puesto". No obstante, recuerda que "hay que pelear cada semana por conseguir los tres puntos. No hay que ser derrotistas ni triunfalistas. Pase lo que pase pelearemos por cotas muy altas para que Huelva disfrute de su equipo y estemos orgullosos todos de él".

El Recre llega a Cartagena "en muy buen momento, con una gran confianza y sabiendo que tenemos enfrente a un rival con mucho potencial, que lucha por ser primero desde que comenzó la temporada. Vamos con la ilusión y las ganas de conseguir los tres puntos. Respetamos a todos los contrarios, pero no nos sentimos inferiores a nadie". Con respecto al once inicial avanza que "siempre se hacen pequeños matices. Ellos tienen gran potencial que trataremos de minimizar. Potenciaremos aquello en lo que creemos que podemos hacerle daño. No tenemos ningún miedo".

El choque lo tiene todo. Salmerón ha destacado que "los dos llegamos en una buena circunstancia de puntos y es un rival muy potente. Son partidos que a todo el mundo nos gusta jugar. Ojalá pudiese jugarlo yo. Afición espectacular, buen campo y un equipo que pelea todos los años por ser primeros. Esa motivación nos debe ayudar a nosotros".

Si el Recre está preocupado por el rival, "ellos saben de nuestro potencial y que le vamos a poner las cosas difíciles. Seguro que también están preocupados. Son partidos de mucha igualdad que se pueden decantar por pequeños problemas que se den. Va a ser un buen encuentro con dominio de ellos y nuestro. Es el mejor partido que se puede ver en estos momentos".

Advierte además que habrá alternativas durante los 90 minutos porque "trabajamos para ganar el partido, hacer las cosas bien y juegue quien juegue lo hará con la motivación de hacerles mucho daño. Dependiendo del resultado dirán que somos más defensivo o menos defensivos pero fuimos a todos los campos de la misma manera. Cuando no tuvimos la pelota nos pusimos el mono de trabajo y cuando lo tuvimos llevamos la iniciativa del juego. Trabajamos todo para sacar el máximo provecho".

Salmerón ha destacado el potencial ofensivo del Cartagena con hombres como "Aketxe que si no está acertado con el gol puede hacer muchas otras cosas. Además, el Cartagena tiene jugadores de potencial superior como Santi Jara, Moyita, Elady… Arriba tiene gente que te puede desequilibrar en cualquier momento. Defensivamente tienen mucha capacidad. Es un equipo con una gran plantilla que les permite responder a cualquier adversidad".