A Salmerón le preocupa "el dinamismo" del Sevilla Atlético

Las posibles medidas de protestas de la plantilla recreativista por los impagos han centrado la comparecencia semanal de José María Salmerón. El técnico recreativista ha sido claro hoy tras el entrenamiento del equipo. El almeriense respalda a su plantilla ante cualquier posible iniciativa de protesta que tenga planteada porque "aunque hay quien dice que soy el instigador, no es así. Me sumo a lo que haga mi plantilla porque somos un equipo, pero no sé lo que van a hacer o no. Estoy centrado en el partido que es un rival muy dinámico que te puede hacer un roto si no estás bien". Salmerón entendería "todo" porque "todo lo que haga mi plantilla está bien hecho. Hay una situación contraria a lo que todos deseábamos. Hay quien lo puede entender y quien no. Cualquier persona razonable y con sentido común lo entendería. Estaré siempre con mi plantilla y mi vestuario". No ha querido posicionarse sobre el momento más adecuado porque "no sé qué es mejor si antes o después hacer nada. Lo que quiero es ganar hagan o no algo. Los jugadores van a pensar en eso". Ha defendido además públicamente al capitán Marc Martínez a quien define como "espectacular". Lo es "no sólo como jugador que ya lo demostró, sino que lo está demostrando día a día. Como persona es de diez y muy querido dentro del grupo. De los pocos capitanes en todos los sentidos que he tenido en mis equipos. Muy equilibrado".

El preparador albiazul no obstante defiende que está centrado en la parcela deportiva después de una semana en la que "se ha dicho todo y se ha hablado poco de futbol y prácticamente está todo a la espera de que se resuelvan los problemas ya sólo queda hablar de fútbol. El tiempo da y quita razones. Ahí cuanto más tiempo más complicaciones. Estoy convencido se resolverá".

Sobre el Sevilla Atlético ha afirmado que "tiene mucha calidad". El rival de mañana "es un equipo con mucho potencial. Los filiales tienen un ritmo superior a cualquier equipo de Segunda B. Hay que trabajar mucho, ser muy incómodo y hacer un partido muy bueno a nivel táctico. Es verdad que no está bien clasificado, pero es de los que podría estar más arriba".

Los dos precedentes contra filiales ante el Malagueño y el Almería B fueron similares y con triunfo albiazul. No los toma como referencia porque "nunca sabe el partido que puede salir. Habrá que ser incómodos y manejar los tiempos de partido. Tienen mucho ritmo y dinamismo. Eso a veces es difícil de contrarrestar porque hay fases en las que te pueden superar con balón. Tenemos que saber contrarrestarlo. Debemos ser muy intensos para manejar los tiempos del juego". Lo que más le preocupa del rival es su "dinamismo". Espera un partido "con alternativas en las que ganarle en fases del juego. Habrá momentos de dominio y al contrario que tendremos que manejar".

En Talavera el Recre jugó con tres centrales, una posibilidad difícil por las bajas frente al Sevilla Atlético. Sin embargo, Salmerón defiende que es una alternativa de futuro porque "muchas veces hablamos de sacar el máximo rendimiento a las características del equipo. Lo hemos trabajado estos meses para poder aplicarlo en cualquier momento. Lo hicimos en Talavera porque entendíamos que era lo mejor. Lo manejamos incluso para poder comenzar los partidos. Veremos el mejor momento".

El técnico descartó a Iago Díaz para el partido por unas molestias ante el riesgo de que "lo perdamos tres o cuatro semanas si cae". Será un choque marcado por las ausencias notables que tendrá, una oportunidad para demostrar el nivel de una plantilla "con nivel suficiente para contrarrestar estos inconvenientes. Vamos a presentar un once de máximo nivel. Cualquiera que salga lo hará bien". Con quien va a contar seguro es con una afición "que apoya siempre, que sabe ayudar al equipo desde el minuto uno”.