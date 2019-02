Salmerón: “Nos hemos adaptado bien y hemos controlado el partido”

El técnico del Recreativo, José María Salmerón, se ha mostrado satisfecho por el triunfo del Decano en Jumilla. El preparador almeriense ha valorado el haber vencido en “un campo difícil porque el estado no es bueno”, aunque ha señalado que “nos hemos adaptado bien. No hemos sufrido casi nada, hemos marcado en los últimos minutos y te queda esa sensación de que te puedan marcar, pero hemos controlado el juego en todo el partido, hemos tenido la iniciativa. Ellos nos esperaban para montar las transiciones por alguna pérdida nuestra en el medio campo. Nos ha faltado el último pase, que fuera más preciso, para que llegara el gol. Al final ha venido a balón parado, pero estamos igual de contentos porque los chicos están trabajando fenomenal”.

A pesar de lo hermético del encuentro, en el que hubo pocas oportunidades, el extécnico del Murcia ha comentado que “hemos tenido la tranquilidad, hemos tenido el balón y el control del partido, menos cuando teníamos el resultado a favor porque ya acumulaban mucha gente arriba, con dos delanteros grandes. No hemos sufrido prácticamente en todo el partido. Hemos jugado bien para como estaba el campo, hemos intentado atraerlos para poder hacerles daño, lo hemos hecho, pero nos ha faltado ese último pase”.

"El resultado es justo y hemos tenido las ocasiones y el control del balón y el partido"

Preveía Salmerón que se dieran muchas alternancias en el juego y ha matizado tras el choque que “en un partido se ven muchos. A veces te toca trabajar en defensa, te toca llevar la iniciativa... Aunque hoy el balón lo hemos tenido siempre nosotros, no nos han apretado arriba, hemos llegado a una parte bien, pero a partir de ahí nos ha faltado un poco de precisión, pero nos vamos con la sensación de haber ganado y haber sufrido solo en los últimos cinco minutos”. “El resultado es justo y hemos tenido las ocasiones y el control del balón y el partido”, ha señalado.

Del Jumilla ha indicado que, pese a su racha de cuatro derrotas consecutivas, “es un equipo difícil, que ha perdido ante una serie de equipos fuertes, pero que juega bien, aprieta y que va a conseguir su objetivo”. Volvió a incidir el míster albiazul en la idea de que “nos ha faltado un poco más de precisión, pero es que el campo se las traía. Hasta los últimos cinco minutos ha sido un partido cómodo. No hemos tenido sufrimiento, salvo en el descuento porque el balón iba directo al área y quedaban segundas jugadas”.

"Trabajaremos para darle a la ciudad de Huelva la mejor clasificación posible"

Pese a mantener la cuarta plaza y haber restado distancia al Melilla, Salmerón ha querido dejar claro que “nosotros lo que tratamos es de ganar los tres puntos. Analizar el partido y preparar el siguiente. No tenemos tiempo para pensar si estamos o no en el play off. Trabajaremos para darle a la ciudad de Huelva la mejor clasificación posible”. Por último, el almeriense habló del buen papel de todos los jugadores de la plantilla señalando que “esto son oportunidades para todos los jugadores. Había cuatro bajas y creo que todos los jugadores de la plantilla pueden ser titulares”.