Salmerón tiene un once con 20 titulares

A Salmerón los ausentes no le preocupan, o al menos es el mensaje que lanza. El técnico del Recreativo confía en su plantilla, en sus hombres pese a que pueda tener bajas sensibles para el choque contra el Marbella como es la de Tropi. Son los que juegan los que deben cumplir y no a quien le toca estar en la grada. Por ello lanza un mensaje claro de puertas afuera y de puertas adentro: “No me preocupa que falte un jugador u otro”. Es una prueba de fe y de refuerzo a los suyos.

Le va a hacer falta porque el Decano tendrá en el césped mañana un hueso duro de roer, el Marbella, un rival que desde que empezó 2019 sin conocer la derrota. Fiel a su estilo, Salmerón no da pistas, pero abunda en los mensajes. Sus comparecencias son para leer entre líneas. Recalcó una vez más que a los suyos no les supone una presión ver el estadio lleno, por lo que la llamada a la afición es firme.

El Recre tiene una oportunidad de oro para volver a dar un golpe sobre la mesa y posicionarse como candidato a todo esta temporada, sin descartar la primera plaza. “Hemos trabajado bien toda la semana, aunque ha sido complicada por la molestia” de trabajar en campos diferentes por la dificultad de hacerlo en la Ciudad Deportiva. Un hándicap que supone “un gran problema” porque “todo lo que no sea entrenar en la Ciudad Deportiva puede modificar el trabajo, ocasionar una lesión. Es lo que tiene prepararnos en distintas superficies que pueden acarrear problemas”.

Cuestionado por la baja de Tropi, indiscutible en el centro del campo y fijo siempre, Salmerón se centra en su discurso de toda la temporada. Todos cuentan. La ausencia de Tropi hay que “gestionarla con la normalidad que exige el fútbol. Es una baja importante, pero la plantilla está dándolo todo y no nos preocupa que nos falte un jugador u otro sabiendo que todos los que vayan a jugar son importantes”. Habla para los medios y para el vestuario.

La buena noticia es que Alberto Ródenas está a pleno rendimiento. “Ante el Malagueño no quisimos forzarlo, es un jugador muy explosivo y prefería que estuviera tranquilo y darle más margen. Ahora entrena y trabaja con toda normalidad” y puede ser uno de los que comparezca en el duelo ante el Marbella. Un alivio para el ataque.

Sobre el rival, Salmerón advierte que es un equipo “muy fuerte defensivamente”. El Marbella está “siendo muy sólido, con jugadores muy rápidos y con capacidad para hacerte daño. No se complican en su campo pero te pueden hacer mucho daño el campo contrario. Tenemos que estar muy atentos a las pérdidas, ser un equipo equilibrado para que no puedan hacernos daños”.

Sobre la fortaleza anímica albiazul, insiste en que “nosotros estamos al cien por cien para el Marbella” y deja claro que aunque el cuadro costasoleño no se juegue en la tabla nada “también es una motivación, aparte de los objetivos los logros individuales de los futbolistas. Todos están al máximo nivel porque se juegan mucho”.

El último fichaje del Recre, Carlos Fernández, ya “está trabajando muchas partes con el grupo”. El ariete, señala Salmerón, en el “aspecto físico hace trabajo personal adaptando su programación física al grupo. Para cuándo estará disponible, “no podemos fechas, le veo trabajar y cada vez esta mejor, va a estar pronto. Y estará para aumentar la fortaleza del grupo”.