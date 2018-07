Salmerón, a fuego lento

Salmerón está en todas las quinielas. Si no hay cambio brusco en las negociaciones será el entrenador del Recre, pero no lo será a la ligera. Su llegada se está fraguando a fuego lento, para desesperación de no pocos aficionados albiazules pero tanto el club como el técnico han impuesto el paso firme a la precipitación en su diálogo. El preparador almeriense lleva ya varios días de conversaciones con el Decano para ultimar los detalles de su incorporación al conjunto albiazul.

A última hora de ayer quedaban todavía algunos flecos pendientes en cuanto al proyecto y cuestiones importantes sobre las que alcanzar un acuerdo antes de redactar los contratos. Fuentes de la negociación aseguraron que si todo va según lo previsto esos flecos deberían quedar resueltos antes del final de esta semana para que el entrenador pueda ser presentado a comienzos de la próxima. No descartan que incluso hoy las partes se puedan remitir los contratos. A partir de ahí el anuncio será inminente. No puede demorarse más allá.

El Recre sabe que no puede ofrecerle un proyecto sin fundamento. El Decano negocia con un técnico top de la categoría, habituado a dirigir equipos con aspiraciones altas y con un nivel de exigencia acorde. Si quiere dejar atrás cuatro años de penurias deportivas debe poner en pie un proyecto deportivo diferente al de campañas anteriores, con estabilidad y mimbres suficientes. Sólo así aceptará Salmerón tomar las riendas del equipo. Si los flecos que quedan pendientes en la negociación se resuelven, su propio OK al Decano será la mejor garantía del proyecto que está por llegar al Nuevo Colombino.