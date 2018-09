Salmerón da alguna pista

El técnico del Recreativo de Huelva, José María Salmerón, tiene claro el once titular que presentará mañana en Badajoz, aunque prefiere no dar demasiadas pistas de la alineación inicial albiazul en el Nuevo Vivero, que previsiblemente no variará en exceso respecto a la que formó el domingo pasado cuando el Decano superó (1-0) al Don Benito en el Nuevo Colombino. El entrenador, durante la rueda de prensa de ayer, indicó que "no voy a descubrir nada de lo que voy a realizar. Tengo cosas en la cabeza y voy a modificar algo, pero tampoco mucho. Tengo una buena plantilla y el equipo está entrenando muy bien, eso hace que la competitividad sea alta y que el equipo mejore día a día. No me preocupa mucho los que van a salir, sino que los que lo hagan realicen un buen partido y que hagamos las cosas bien".

El técnico respeta al rival. "Es un equipo complicado, que viene de ganar, ha conformado una gran plantilla y se equivoca poco. Además juega ante su público pero nosotros vamos a intentar ganar el partido, como siempre". Luego reitera que el Badajoz es un adversario que "aprovecha mucho el error del contrario, se descompone poco y es difícil sorprenderlo en una transición". Ahondando en las virtudes del cuadro pacense señala que "es un equipo serio que espera su momento, defensivamente es fuerte y tiene gente arriba muy determinante. No sólo sus dos puntas que están haciendo goles, sino gente en las bandas con mucha velocidad y experiencia. Va a ser un partido complicado, como todos, pero intentaremos conseguir una victoria, que sería muy importante".

Sobre la imagen que ofrezca el Recre indica que "habrá momentos para todo. Va a depender de algunas situaciones pero nosotros trabajamos siempre igual. Habrá momentos que apretaremos arriba, otros en el que tengamos un bloque un poco más bajo y otros en los que llevaremos la iniciativa. Espero que hagamos un buen partido, que podamos conseguir los tres puntos y que esos errores o situaciones que puedan hacer que un partido se decante para un lado o para otro vayan hacia nuestro lado".

Opina que "será un partido bastante cerrado, en el que el que menos se equivoque va a poder conseguir la victoria. Intentaremos equivocarnos muy poco y hacer el mejor partido posible. No sé cómo estará el terreno porque a veces los vídeos me llevan a pensar que no esté en las condiciones que esperamos".

El entrenador recreativista reitera que su equipo debe ser "serio en el aspecto defensivo y determinante en el área contraria. Si el campo está bien intentaremos llevar la iniciativa y manejar el partido, aunque habrá fases en que lo hará el Badajoz".

Salmerón tiene mucha experiencia y sabe perfectamente que en el fútbol muchos partidos se deciden por las jugadas de estrategia y las acciones a balón parado. "En cualquier partido es una faceta determinante. Nosotros trabajamos mucho el aspecto defensivo y también el ofensivo porque en las áreas muchas veces, dependiendo de cómo esté el campo y otras circunstancias de la Segunda B, son las situaciones que hacen que un partido se pueda decantar hacia un lado. El ser dominador de las áreas lleva mucho a ganar los partidos, ser muy fuerte tanto en tu área como en la contraria. Hay equipos que no realizan un gran fútbol pero son determinantes en las áreas y por tanto muy potentes", concluye el técnico.