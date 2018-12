La receta de Salmerón para convertir al Recre en un candidato al play-off

“Todavía no merecemos estar entre los cuatro primeros”, “tenemos que hacer más para merecerlo”, “estamos diseñados para estar cerca, no dentro”... Son frases de José María Salmerón en las últimas semanas. El técnico del Recreativo de Huelva miraba a enero en sus mensajes. El preparador del Decano tenía su plan trazado a la expectativa de lo que sucediera en los despachos. Sabe que la plantilla actual tiene nivel para aspirar a estar ahí, pero le falta argumentos para ser una alternativa real a la lucha por los cuatro primeros puestos. Es lo que ya ha transmitido el almeriense a la dirección deportiva. Sabe que en los próximos días habrá varias salidas que liberarán fichas tanto sénior como sub 23 y carga salarial, por lo que ha elaborado su particular receta para convertir a un buen Recre en un aspirante claro al play-off en la segunda vuelta del campeonato.La clasificación albiazul le da opciones a pelear por todo. Se encuentra instalado en la antesala de los cuatro primeros, a cinco puntos de la Balona y a nueve de la cabeza de la tabla. Sin embargo, sus números en la primera vuelta son reveladores. No ha sido capaz de ganarle a ninguno de los equipos que le preceden en la clasificación y de los diez primeros sólo pudo imponerse al Recreativo de Granada en la despedida de 2018. Un clara muestra de que este Recreativo compite bien, pero le falta un punto de calidad necesario para equipararse a los más potentes del grupo IV de Segunda B. José María Salmerón considera que el club debería hacer un esfuerzo mínimo para hacer realmente competitiva a esta plantilla con dos delanteros que apuntalen el ataque, otro defensa que cubra la demarcación más desguarnecida que tiene, un banda izquierda que le de más profundidad al ataque y otro más por dentro. Son cinco piezas las que ha puesto sobre la mesa el entrenador. Los dos delanteros deben suplir los huecos que dejen en la plantilla Lolo Plá y Alberto Ródenas, mientras que el banda izquierdo lo hará por David Segura. Ninguno de ellos ha tenido una aportación acorde a lo que se esperaba. Además, supondrán un ahorro económico para el club con el afrontar sus recambios.

Solo una victoria con los diez primeros muestra que le falta un punto de calidad para pelear arriba

Junto a los huecos de los que salgan, quiere un defensa más ya que aunque podrá tener a Ikwu no lo hará con Mario y considera que hay líneas muy desprotegidas. En caso de sanciones o lesiones tendría muchos problemas. La otra pieza que reclama el entrenador para dar un salto de calidad al equipo es un centrocampista más. Pese a tener una amplia nómina de jugadores en el medio, la falta de capacidad para crear fútbol ha sido otro de los grandes problemas a los que se ha enfrentado este Decano en lo que va de temporada.

Los jugadores que se marcharán del Decano liberarán fichas y carga salarial

El técnico pide, como lo hacen todos cada vez se abre una venta de fichajes. El club en cambio tendrá primero que dar salida a los jugadores que se lo han reclamado o con los que no cuenta. Tienen que abrir huecos en su plantilla, donde tiene tres fichas libres sub 23 pero ninguna sénior. La operación salida le debe dar gran parte de los recursos necesarios para el salto de calidad que tiene en mente Salmerón. De la capacidad del club para ese esfuerzo extra dependerá el grado de cumplimiento a las peticiones del entrenador. Los primeros días de enero serán decisivos para saber realmente en qué nivel peleará el Recreativo, tanto en el mercado como en la clasificación.