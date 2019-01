Salmerón: "“Hay que ser ambiciosos y pelear por lo máximo”

El recreativismo sonríe, disfruta y se frota las manos. Todavía queda un mundo, pero la estabilidad institucional y el rendimiento deportivo del Recreativo han permitido al conjunto albiazul comenzar la segunda vuelta con derecho a “soñar”. Así lo ve quien lleva el timón del Recre. José María Salmerón compartió mesa y debate en el restaurante Ciquitrake de la capital onubense con la redacción de deportes de Huelva Información a las puertas del esperado partido contra el Badajoz. Repasó la dura primera vuelta vivida, los problemas superados, las expectativas generadas, sus buenas vibraciones y lo que le dice su experiencia ante lo que está por llegar, anclando siempre los pies en el suelo para recordar lo mucho que queda por hacer a todos los niveles. Salmerón tiene claro que ante la dificultad de reforzar la plantilla por las limitaciones económicas del club su prioridad es “no debilitarnos”. Además, sabe que tiene dentro del vestuario a dos jugadores que en la primera vuelta prácticamente no participaron y que “deben ser nuestros mejores fichajes de invierno”. Habla de Marc Caballé y Carlos Martínez, dos futbolistas que “hoy por hoy sería imposible que los encontrásemos en el mercado, pero ya los tenemos, son nuestros y nos deben dar mucho en estas jornadas que quedan hasta el final”. Junto a ellos, el tercer futbolista que quiere mantener sí o sí es Alberto Ródenas. No esconde su deseo. “No quiero que se vaya. Cuento con él y quiero que se quede”, recalca de forma contundente. El técnico sostiene que el futbolista “va a ir a más porque es un futbolista joven que en la primera vuelta tuvo alguna dificultad para integrarse, le costó un poco más y teníamos a Caye como un tiro, lo que le hizo perder protagonismo”. Insiste de nuevo en “sería imposible fichar a un delantero de su nivel y no entendería que se le dejase marchar”. De momento, “han salido cuatro y ha llegado uno. Espero que al menos podamos fichar a un defensa que nos cubra una carencia importante que tenemos de efectivos y luego veremos qué posibilidades nos ofrece el mercado hasta el 31 de enero dentro de las limitaciones que tenemos”. Con la plantilla actual “tenemos recursos para pelear cada domingo, no me gusta pensar más allá”.

“Debemos llegar a los dos últimos meses metidos en la pelea y dar ahí el paso definitivo”

Sin embargo, un entrenador que se define como “ambicioso” reconoce que “nunca me conformo y siempre aspiro a lo máximo, no debemos conformarnos con menos”. Para llegar a ese máximo “debemos todos lo mejor posible en cada parcela” en un Recre con argumentos para “hacer algo importante”. Este Recre le recuerda “al Murcia del año pasado”. El técnico tiene “sensaciones parecidas a las que tenía allí”.

“Han salido cuatro jugadores y ha llegado uno. Espero que al menos llegue un defensa más”

El Recre vive en el optimismo tras los últimos resultados. Salmerón echa al balón al suelo porque “la euforia es peligrosa. Lo mismo pierdes dos partidos y te ves abajo como los ganas y piensas que te vas a salir. No debemos ser ni pesimistas ni optimistas, sino realistas y confiar en el buen trabajo que está haciendo el equipo”. El equipo prepara el partido contra el Badajoz en el mejor momento de la temporada. Por ello, el preparador defiende que “nunca perdí la fe en este equipo. Siempre dije que debíamos merecer estar ahí, ahora lo merecemos y aunque queda un camino largo podemos hacer cosas importantes”. Salmerón es un entrenador satisfecho y orgulloso con su plantilla. La ve “cada día mejor, trabajando con un hambre que me deja sin palabras”. En las sesiones diarias “me quedo mirándolos porque es impresionante la intensidad con la que se entregan, da gusto ver a los jugadores trabajar pese a que todavía no tenemos unas buenas condiciones de trabajo. Si tuviésemos unos campos en condiciones ya sería un lujo entrenar cada día con ellos”. Tanto es así que “ahora mismo me supone un problema elegir 11 porque me obliga a dejar fuera a futbolistas que merecerían jugar”. En ese punto destaca el valor humano de un vestuario que “ha demostrado en las dificultades su compromiso con este club. He visto casos en los que ante las mismas dificultades han explotado y otros que se han unido. Nosotros nos hemos hecho más fuertes por la calidad humana del grupo”. El Recre hoy “ya compite como los mejores de la categoría y noto que los rivales nos ven como un candidato a meterse arriba”. Todo ello después de un año complicado por los problemas institucionales y la propia dificultad de formar un grupo con 17 caras nuevas. Para lograr meterse entre los cuatro primeros “debemos llegar a los dos últimos meses en la pelea y en ese momento dar el último paso”.

“Marc Caballé y Marc Martínez son nuestros dos mejores fichajes de invierno”

Los profesionales viven anclados al suelo, conscientes de la importancia del día y sin más horizonte que “el siguiente partido”, pero Salmerón sabe que el rendimiento del equipo ha despertado la ilusión del recreativismo. El técnico considera “legítimo” soñar porque “la afición tiene derecho a soñar con su equipo después de haberlo pasado tan mal y nosotros nos toca pelear por hacerlo realidad”. Él mismo reconoce que “siempre quiero lo máximo y mi sueño es lograr lo máximo, que es ascender, pero también sé que es un camino largo en el que tenemos que pelear mucho y ante rivales que nos superan en recursos”.