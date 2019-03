Salmerón: "Hemos estado muy incómodos en el partido"

El técnico del Recreativo de Huelva, José María Salmerón, ha pasado por la sala de prensa del Nuevo Colombino tras el triunfo del combinado albiazul ante el El Ejido. El míster almeriense no ha dudado en afirmar que "hemos estado muy incómodos hoy. El Ejido nos ha apretado bien y nosotros hemos entrado en precipitación. La salida de balón no era muy clara y el equipo estaba muy abierto y no podía dominar la segunda jugada. Ellos han estado a buen nivel de actividad y nos han puesto las cosas difíciles".

La actitud del cuadro celeste ha terminado afectando al juego recreativista, como ha afirmado el entrenador del Decano: "Queríamos apretar arriba, pero hemos empezado el partido con situaciones en las que nos cogían muy descolocados. Ellos querían jugar de inicio para atraernos y luego jugar en diagonal. Los espacios entre líneas eran amplios y no podíamos llegar a la presión".

Salmerón ha destacado el potencial y la mejoría experimentada por el equipo ejidense tras la llegada de Manolo Ruiz al banquillo: "Venían de empatar ante dos equipos muy potentes. Hemos visto un El Ejido con jugadores muy reconocibles, importantes en la categoría... Los he visto con chispa e intensidad y en la primera parte han estado por encima nuestra en ese sentido, pero también es verdad que no han tenido ninguna oportunidad. La segunda parte ya sí hemos dominado más. Hemos tenido mejores partidos que este, pero lo hemos sacado y lo utilizaremos para mejorar".

"Ellos han tenido más chispa e intensidad que nosotros en la primera parte"

El entrenador del Decano ha analizado las dos jugadas polémicas del encuentro, que tuvieron a un mismo protagonista, Caye Quintana. El isleño marcó en el primer tiempo, pero el colegiado anuló el tanto a instancias de su linier por fuera de juego. Salmerón ha comentado que "a mí me ha parecido que salía desde atrás, pero la jugada es rápida y se produce después de un robo y es difícil de ver". Más contundente fue el preparador albiazul para hablar de las manos de un defensor visitante en el área a centro del propio Caye: "El balón le da en la mano y la tiene despegada del cuerpo. Luego se lo he dicho al árbitro, pero me ha dicho que la tenía separada... Van 27 partidos de Liga y no nos han pitado ni un penalti a favor".

También ha dado explicaciones el míster del Recreativo sobre los cambios en la alineación inicial: "Todos los jugadores trabajan muy bien cada semana y Víctor estaba trabajando espectacular y es el segundo máximo goleador del equipo y aquí todos tienen su oportunidad. Borja venía fresco también, pero es verdad que no hemos dominado el centro del campo". Igualmente ha señalado su intención con el doble cambio de Llorente y Quiles por Víctor y Borja Díaz: "Buscaba más equilibrio, estábamos teniendo solo a Tropi en salida de balón y nos estaban apretando bien. Hemos querido tener un mediocentro más para dominar el juego".

"La ayuda de la afición es lo que nos está haciendo fuertes"

Sobre el papel del Nuevo Colombino en la victoria ha expresado que "me quedo con la ayuda que nos está dando la afición, tanto en casa como fuera, es lo que nos hace fuertes". Acerca del ascenso a la tercera posición de la clasificación solo ha dicho que "trabajaremos para estar más arriba. Estamos tan cerca que en una semana puedes perder hasta la oportunidad de estar entre los cuatros primeros".