Salmerón: "Nos ha faltado tener un poco más de control del balón"

Con la alegría lógica de la victoria, pero con tranquilidad y con los pies en el suelo ha atendido a los medios el técnico del Recreativo, José María Salmerón, tras la victoria ante el Badajoz. El cuarto triunfo consecutivo del Decano le permitirá habitar esta semana en zona de promoción de ascenso, por lo que el preparador almeriense ha admitido que “ el momento que atravesamos es ideal , pero no me preocupa ser cuarto ahora. Me preocupa ser cuarto en el último partido. Es una anécdota, lo importante es ir avanzando”.

Nafti: “Hemos merecido más, quitando los primeros 15 minutos hemos sido superiores”

No se marchó demasiado decepcionado el técnico del Badajoz, Mehdi Nafti, a pesar de la derrota. El tunecino ha valorado el choque diciendo que “hay dos lecturas posibles. De puntos nos vamos de vacío, pero las sensaciones no han sido malas”. “Hacia tiempo que no veía un partido de Segunda B con tantas intensidad y llegadas y para hacer un buen partido hacen falta dos buenos equipos. Hemos merecido mucho más. Quitando los primeros 15 minutos de partido creo que hemos sido superiores al Recre”, ha señalado. Acerca del rápido gol albiazul ha comentado que “no nos ha condenado, pero sí que nos ha debilitado”. Por último, ha hablado del Decano para decir que “hemos jugado contra un equipo de nivel muy alto. Es un equipo que peleará por el play off, sin ninguna duda. Los problemas institucionales no sé cómo influirán, pero tú ves este estadio y está afición y no hay mucho más que decir”.