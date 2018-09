Salmerón: "Creo que el resultado es justo"

José María Salmerón, técnico del Recreativo, se personó en sala de prensa del Nuevo Colombino valorando el encuentro, que tildó como un "partido típico entre dos buenos equipos". El preparador del Decano aseveró que "ha habido momentos en los que ha dominado el Cartagena, pero no ha habido grandes ocasiones, quitando un tiro de lejos. Ya con uno menos, ellos se han replegado y nos han cerrado los espacios, se han limitado a defender". El ex del Real Murcia comentó que "con uno más hemos tenido el balón, pero nos ha faltado frescura y una mejor circulación. El campo no nos ha ayudado, está mal".

Siguió hablando del encuentro Salmerón para indicar que "en la primera parte ha habido alternancias, pero no ha habido grandes ocasiones. Creo que el empate es justo. La segunda parte ha sido complicada. Ellos se han encerrado y nos ha faltado frescura. No acertábamos con los pases. En algunas ocasiones hemos fallado en muchos pases que no deberíamos. Hemos querido llegar muy rápido y eso nos ha ido mermando, pero ellos son un buen equipo y a pesar de que hemos intentado buscar la portería contrario no le hemos dado nada a nivel defensivo".

Muy pronto cambió el guión del encuentro para el Decano, ya que apenas se había cumplido el primer cuarto de hora Iago Díaz tuvo que abandonar el choque por un problema muscular: "Tiene un problema en el abductor y tendrán que valorarlo los médicos".

Cuestionado por la sobriedad defensiva del grupo, pero por la falta de ocasiones generadas en el choque de ayer ante el Cartagena, el míster recreativista señaló que "obviamente yo no quiero que me marquen y quiero marcar. El equipo intenta jugar bien y marcar. En el transcurso del partido el campo se ha ido levantando y no hemos podido jugar con la velocidad que queríamos, no es una excusa y estoy seguro de que irá mejorando".

Volviendo al partido, Salmerón volvió a incidir en la idea de que "ha sido un partido fuerte, de dos buenos equipos y ha estado disputado. La segunda parte ellos dejaban pocos espacios, pero hemos querido llegar por banda izquierda con Pablo Andrade y Lolo, pero hemos fallado algunos pases y le hemos dado oxígeno a un equipo con calidad. Tenemos que mejorar. Ojalá el campo vaya mejorando cada semana que juguemos aquí, el equipo tiene capacidad para hacer las cosas bien con balón o sin balón".

Sobre la no participación de Traoré o Diego Jiménez comentó que "están trabajando muy bien y van a aportar a lo largo de la temporada seguro".

Por último, el preparador recreativista quiso mandar un mensaje de apoyo a sus jugadores por el trabajo realizado: "Al equipo hay que ponerle un diez, esté más o menos acertado, porque llega muerto al vestuario. Hay que mejorar en todas las circunstancias, pero hemos jugado ante un gran equipo de tú a tú".