Sabor agridulce tras el debut liguero

Tras el empate cosechado en la primera jornada liguera ante el Atlético Sanluqueño en tierras gaditanas, el ambiente en el Recreativo de Huelva es de descontento. O al menos así lo hizo ver su entrenador, Claudio Barragán. “No me voy contento con este partido, quizás algo más contento por la segunda parte que por la primera donde no estuvimos bien, concedimos demasiado en las jugadas a balón parado y en segundas jugadas. Nos faltó tranquilidad y ser más expeditivos. Es verdad que es el primer partido de liga y fuimos a un campo complicado, fuimos de menos a más pero en los últimos cinco minutos volvimos a sufrir y eso lo debemos mejorar. Un empate en El Palmar no está nada mal, en la segunda parte creamos más pero en la primera no estuvimos bien. Esto va a ser complicado”.

El técnico del Decano reflexiona sobre el primer encuentro liguero: “Creo que ha sido un partido muy competido. Por momentos ha habido igualdad y en otros, sobre todo en el segundo tiempo, creo que fuimos algo mejores que ellos, sobre todo hasta el minuto 40, cuando nos apretaron a base de córners. Quizás no entramos bien en el partido y fuimos de menos a más y hay que dar el resultado como bueno, no queda otra. Me voy contento a medias y con un sabor agridulce. En la segunda parte salimos más convencidos y al fin y al cabo son los futbolistas los que mandan en el terreno de juego”.

En cuanto a las jugadas polémicas del partido que terminaron con dos goles anulados al Sanluqueño, el míster explica que “si el árbitro los ha anulado, me lo creo, porque ha sido un árbitro que ha concedido mucho a los dos equipos. Por ejemplo, en el gol de Sillero no sé si ha habido falta o no. Desde el banquillo es muy difícil de ver porque en los córners se acumula mucha gente. Si lo hubiera visto lo diría pero había una maraña de jugadores y no sé si ha pitado fuera de juego o qué ha pitado”.

Manolo Zambrano, presidente del club albiazul, se muestra algo más positivo con el resultado del equipo. “Con todo el trasiego del primer partido y con el equipo que está todavía por hacer y la pretemporada tan atípica, con pocos partidos y con pocos jugadores disputando todos los minutos, creo que no está mal un empate en un campo difícil y donde hay pocas dimensiones y poco espacio entre los jugadores”.Con la vista puesta ya en el futuro, Claudio Barragán puntualiza que “ya pensamos en el Algeciras y es importante a partir de ahora intentar recuperar a la gente. El domingo trabajamos mucho ante un rival con gente de envergadura y difícil de contrarrestar por momentos. Ese campo es tremendamente complicado por cómo juega el rival. Eso sugiere un esfuerzo importante y sobre todo en la segunda parte lo conseguimos”.

Ahora, el Recreativo puede colocarse pronto en la zona alta de la clasificación si es capaz de sacar adelante sus dos próximos partidos, que se disputarán ambos en el Nuevo Colombino. El primero de ellos será frente al Algeciras este domingo a las 17:00. El segundo será ante el filial de la Unión Deportiva Las Palmas. El Decano recibirá este domingo al Algeciras, un rival que viene de empatar sin goles este pasado fin de semana en el Nuevo Mirador frente al Marbella. Las Palmas Atlético, su siguiente rival en este mes de octubre, cayó en su estreno por 2-0 ante el Cádiz B de Juan Manuel Pavón. Así, si el Recre consiguiera las dos victorias podría colocarlo en una posición privilegiada dentro de su subgrupo en la Segunda División B.