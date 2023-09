Rubén Serrano: "Quedarme en el Recre es la mejor decisión que podía tomar"

Rubén Serrano amplía su contrato con el Recreativo de Huelva hasta 2026 y se convierte en el espejo en el que se miran los jugadores de la cantera. Tanto es así que este martes en el acto de renovación del central, varios de los futbolistas que se forman en los escalafones inferiores han querido fotografiarse con un jugador del que esperan seguir sus pasos.

El defensor onubense se mostraba "muy orgulloso" de poder vestir la camisa de su club hasta 2026 y aseguraba que "quedarme en el Recre es la mejor opción a la que puedo optar". Recordaba así, durante su comparecencia ante los medios, aquellos partidos en los que veía a sus ídolos desde la grada junto a su padre. Ahora defiende el escudo desde el terreno de juego y se muestra "muy feliz" cuando ve a su familia alentarle.

Del mismo modo, no escondía que no todo había sido camino de rosas. "No todo ha sido gloria, he tenido momentos duros, pero siempre he contado con el apoyo de mis compañeros, familia y amigos", expresaba.

Serrano ha protagonizado este acto en el antepalco presidencial del Nuevo Colombino, una ubicación que, como subrayaba el presidente, Jesús Vázquez, no era casualidad. El motivo no es otro que el de darle "la importancia que tiene a un canterano, que todos vean la apuesta por un jugador que se lo ha ganado y, con acuerdos como este, queremos transmitir a nuestros jugadores de la cantera que se puede".

Vázquez recordaba que, "desde siempre, se nos ha achacado que confiamos poco en nuestra cantera", pero ahora "estamos apostando por jugadores de la casa y queremos seguir creciendo en este sentido".

Sobre el futbolista, el presidente pone en valor "la forma en la que Rubén Serrano ha derribado la puerta del primer equipo, con trabajo, esfuerzo y constancia". Este cóctel de actitudes y habilidades le han dado un merecido premio.

Jesús Vázquez añadía que en el Decano "tenemos muy claro de qué personas queremos rodearnos y no es casualidad que Serrano sea de Huelva". Es por ello que en el equipo directivo, primera plantilla y cantera "encontramos personas de Huelva y personas que entienden la idiosincrasia de este club", finalizaba.

Serrano tiene actualmente 22 años y entró en la cantera albiazul siendo Benjamín de primer año. Debutó con victoria en el primer partido del Decano en Tercera RFEF ante el Utrera. Y esta temporada en Primera Federación acumula dos titularidades, una ante el Intercity, con victoria, y otra contra el Ceuta, con empate.