Rubén Gálvez: "En la mayoría de los encuentros no estoy teniendo mucho trabajo"

Rubén Gálvez está contento con la marcha del Recreativo de Huelva, sobre todo tras las última victoria ante el Gerena por 2-0. “Las cosas están saliendo bastante bien; el del Gerena era un partido al que le teníamos ganas, llegaba como líder y queríamos ver hasta dónde podíamos llegar; se hizo un buen partido y salimos satisfechos”.

El meta de Aracena no tuvo mucho trabajo, pese a que llegaba un equipo con vocación ofensiva. “En la mayoría de los encuentros no estoy teniendo mucho trabajo y eso es señal de que el equipo trabaja bastante bien desde el primer minuto, es la línea a seguir”.

Salvo en Conil, siempre que el Decano ha marcado primero ha ganado el partido. “Vamos todos a una y pase lo que pase en el partido el equipo es capaz de reponerse a todo, debemos seguir así porque nos está yendo bastante bien”, comenta.

Otro de los onubenses de la plantilla, Víctor Barroso, está pasando por un momento dulce. “Pocas personas están más contentas que yo por cómo le va a Víctor, es un compañero 10 y se lo merecía; otros años no tenía continuidad y por suerte ahora la está teniendo, y la devuelve con creces”.

Cree que el Recreativo todavía no ha tocado techo y puede ir a más. “Llevamos pocos meses juntos, pocos partidos de competición y el equipo está respondiendo bastante bien; se nota que podemos dar mucho más cada uno y llevarlo al conjunto. Poco a poco iremos subiendo el nivel, cada partido se va a ver al equipo un poquito mejor y es lo que debemos seguir haciendo”.

Tras poco más de mes y medio de Liga, los equipos ya se van posicionando en la tabla. “No sabemos cuándo se romperá la clasificación; nuestro objetivo es ir domingo a domingo y sacar los tres puntos. Hay mucha igualdad, y lo mismo pierdes un par de partido y parece que te descuelgas que los ganas y te metes en la pelea de arriba. Hay que tener paciencia”.

Rubén Gálvez no ha hecho cuentas sobre los puntos con los que se puede conseguir la primera plaza. “No nos lo hemos planteado, el equipo no mira más allá del fin de semana; para la permanencia puede estar en 34-35 puntos, pero por arriba no sabemos, no nos marcamos objetivos a largo plazo”, afirma.

El sábado el conjunto albiazul jugará ante el Sevilla C arropado por numerosos aficionados y en césped natural. “Vayamos donde vayamos parece que jugamos en casa porque la afición está respondiendo de 10 y es de agradecer; ojalá le podamos dar una victoria”. “Preferimos jugar en el Jesús Navas antes que en los campos de césped artificial que tienen, pero a ellos también les puede venir bien jugar en esa superficie y en un campo grande, porque son rápidos. Lo importante es que estamos preparados para lo que venga y tenemos las ideas claras”, concluye.