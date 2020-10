Reto superado para Zamora

El secretario técnico del Recreativo, Juan Antonio Zamora, atendió ayer a los medios tras haber trabajado en silencio durante la mayor parte del mercado de fichajes. El excentral se mostró “contento” con la configuración de la plantilla “tras un periodo que ha sido muy largo”. Tras haberse tenido que adaptar a “un escenario cambiante”, el murciano hizo una valoración “positiva” del mercado para el Recreativo, ya que “hemos tenido lo que queríamos”.

Continuó explicando que “nuestro propósito era doblar las posiciones contando con los jugadores que teníamos en la casa. A mí no me sorprende el rendimiento que están dando los canteranos porque los conozco desde hace muchos años. Ahora están teniendo una posibilidad con Claudio y estoy viendo una plantilla compensada y con una gran competitiva en todas las posiciones”.

Sobre el final del mercado y de las llegadas de Dani Molina y Alexander habló el secretario técnico albiazul para decir que “buscábamos perfiles diferentes para puestos concretos, cambiando un poco sobre lo que teníamos en la plantilla para que el míster pudiera tener variedad. Se nos presentó la opción de Dani Molina, que ha estado esperando hasta hace poco equipo en Segunda A. Ha sido un jugador pretendido por los mejores equipos de Segunda B y hemos sabido esperar y aguantar con las fichas sénior hasta el final y se nos ha presentado esta oportunidad. Con el delantero centro estábamos negociando con futbolistas de ese perfil, de más referencia, pero también había tanteado a Alexander a principio de mercado, pero era irreal la posibilidad. Al final se abre la puerta por pesado que he sido con él y no había que dejar pasar esa oportunidad porque nos puede dar lo que nos faltaba por banda. He hablado mucho con él y he recabado información y viene en las condiciones óptimas para el rendimiento que le queremos sacar. Tenemos tres delanteros centros, que son Seth, Sillero y Chuli, que tendrán que pelear para convencer al míster”.

Hablando del delantero centro, Zamora se refirió sobre Cedric, explicando que “empecé con un trabajo costoso, me hice con los vídeos de los partidos de pretemporada de su equipo y vi que las condiciones eran óptimas para competir. Nos pusimos en contacto, realizamos las gestiones y cerramos unas cláusulas que, en principio, no aceptaron y que luego tuvimos que hacerlas nosotros haciendo un esfuerzo. El contrato de cesión nos llega por parte del Mouscron, lo firmamos nosotros, lo firma el jugador y lo enviamos y esperamos su respuesta. A partir de ahí empiezan las llamadas, el jugador dice que no lo dejan salir... Yo ya sabía que estaban negociando con otro club, con el que las condiciones eran diferentes. A partir de ahí deciden actuar como han actuado y ya el asunto está en manos del club”.

De la incorporación de Szymanowski comentó que “ha sido muy intenso. Siempre he tenido una relación cercana con él. Cuando hemos hablado siempre le he dicho que cuando quisiera le hacía hueco, aunque su llegada era irreal por sus pretensiones, pero lo que le ha salido no le ha seducido y él ha querido estar. Después de haber anunciado su fichaje me llamó emocionado porque se ha vuelto a sentir futbolista”.

Zamora explicó que “si hubiese sido egoísta y hubiera mirado solo por mí hubiera ido por jugadores más caros y hubiera endeudado al club, pero me siento parte de este club y no me siendo cómodo endeudando a este club, cuando he vivido situaciones muy límites. Por cierto, quiero mandar un mensaje de apoyo a los trabajadores del club que están en el ERTE. En el caso de Dani Molina tiene un caché que no podemos pagar, pero echando cuenta a gente con experiencia, como el presidente, hemos dejado fichas libres hasta el final y hemos podido dar un salto de calidad con los dos últimos fichajes”.

"Si hubiese sido egoísta hubiera endeudado el club, pero me siento parte de este club"

Sobre el perfil de los jugadores que han llegado al Recreativo, el murciano aseveró que “tenía muy claro que no iba a pasarme lo mismo que en el verano pasado y los futbolistas que se han firmado, en la más amplia mayoría, vienen de jugar el 80% de los partidos. Los únicos futbolistas que no vienen con tanto nivel de partidos son Alberto Martín y Alexander, que ha terminado la pasada temporada en las convocatorias de su equipo en Primera División”, al mismo tiempo comentó que “hemos intentado tener un perfil de futbolista de la categoría, sacrificado, joven... Y lo hemos mezclado con esa veteranía que le pueda dar calma a los jóvenes. Claudio y yo teníamos claro que queríamos jugadores que no se dejaran nada y estoy contento porque lo que queríamos lo hemos traído”. Para finalizar Zamora indicó que el propósito que hay que tener la plantilla es “el de vivir cada día como si fuese el último. Como competidores que somos aspiraremos a lo máximo en cada competición”.