Repetir el final de la primera vuelta le vale al Recre para amarrar el 'play off'

48 puntos y 12 jornadas por delante. Que levante la mano el recreativista que no hace cuentas mentales de los puntos que harán falta para que el Recreativo sea equipo de play off. Las hacía cuando era sexto o séptimo, cuanto más ahora que lo ve al final del camino. El rendimiento general de la competición y la baja puntuación de los que están descolgados al fondo de la tabla hace pensar que la exigencia por arriba se elevará. Si como parece se dispara hasta por encima del umbral de los 65 puntos, al Recreativo le valdrá con igualar el mismo camino que recorrió en la primera vuelta. En las 12 últimas jornadas de la primera vuelta sumó el equipo de Salmerón 22 puntos. Le permitiría dispararse hasta los 70, unos registros con los que estaría en el bombo del sorteo para el play off. El Decano sumó siete victorias en el tramo final del campeonato y un empate. Perdió cuatro partidos, lo que ahora parece una barbaridad con la trayectoria de los recreativistas. Incluso le podrían hacer falta menos puntos de los que sumó en la primera vuelta con una combinación diferente de maradores.El Recreativo llegó a estas alturas con nueve puntos y en la duodécima posición.

Logró siete victorias, un empate y perdió cuatro partidos con un una clara progresión

Comenzó una escalada que se disparó tras su paso por Talavera. Le ganó a El Ejido y Almería B, cayó en San Fernando (la cita en rojo que le queda), venció al Atlético Malagueño para sumar dos derrotas seguidas con Marbella y Melilla, el otro rival directo que le queda, en el último bache de la temporada. En las seis últimas jornadas logró cuatro victorias y un empate con un único tropiezo con la Balompédica Linense. De hecho, de las cuatro derrotas, tres fueron en la primera mitad del tramo que le queda, lo que evidencia la clara progresión que marcó el punto de inflexión del choque con el Melilla.