En el Recreativo nadie tiene el puesto asegurado

Alberto Monteagudo no se casa con nadie. El técnico de Valdeganga fue importante en la confección de la plantilla, pues el secretario técnico, Juan Antonio Zamora, consultó con el albaceteño todos los movimientos en el mercado. El entrenador del Decano consiguió conformar un plantel en el que hay varios jugadores que han coincidido con él a lo largo de su trayectoria, pero ello no le ha servido a ningún futbolista del Decano para tener asegurado su lugar en el once.

Ante el Villarrubia, Monteagudo presentó una alineación revolucionaria. Cinco cambios realizó el ex del Lugo en el once inicial, casi medio equipo; y la mayoría de las sustituciones fueron por decisión técnica, ya que solo Óscar Ramírez tuvo que quedarse en Huelva por decisión técnica. La mala imagen ofertada por el Decano ante el Recreativo Granada se cobró algunas víctimas, algunas de ellas muy importantes, aunque hubo dos que llamaron especialmente la atención, Morcillo y Chuli.

El zaguero había jugado todo hasta el momento. El valenciano había jugado los 990 minutos de los once primeros partidos de Liga, pero los errores defensivos de los últimos encuentros invitaron a Monteagudo a sentarlo en busca de una reacción. La suplencia de Morcillo en Villarrubia deja a Nauzet como el único jugador de la plantilla que ha sido titular en todos los encuentros que se llevan disputados. El canario tuvo un error importante en la acción del 2-2, pero su rendimiento general parece estar por encima del del equipo, por lo que no peligra su presencia en el once.

De todas formas, hay otros jugadores que nunca han pasado por el banquillo cuando han estado disponibles. Son Nano, Sergio Jiménez, Quique Rivero y Quiles. El defensor malagueño solo se ausentó del duelo ante el Atlético Sanluqueño en El Palmar por culpa de unas molestias musculares, misma razón por la que Quiles se perdió el compromiso en casa ante la Balona.

Sergio Jiménez, por su parte, se ha perdido dos encuentros, ambos por sanción. El de la jornada 2 ante el Talavera y el de la jornada 11 ante el Recreativo Granada, ambos en territorio onubense. Muchos más se ha perdido Quique Rivero, que ha jugado solo cinco partidos tras haber estado más de mes y medio de baja por lesión. Eso sí, en cuanto se recuperó regresó al once.