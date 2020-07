El Recreativo se topa con problemas para cerrar su portería

En un complejo mercado de jugadores sub 23, el Recreativo había estudiado todas las posibilidades posibles para poder optar a los futbolistas de mayor nivel que no tuvieran un elevado coste y que pudieran tener laopción de salir de canteras de equipos profesionales. En ese perfil se encontraba el meta lepero Dani Rebollo. El arquero del Betis Deportivo era una de las opciones preferenciales del Decano para encontrarle compañero y rival a Nauzet, pero el ascenso del filial verdiblanco parece complicar las cosas para el combinado albiazul.

La victoria del Betis Deportivo ante el Ciudad de Lucena y el ascenso del segundo equipo de la entidad de las trece barras abre un nuevo escenario. Es cierto que Dani Rebollo ha ido perdiendo peso en el equipo en favor de su compañero Carlos Marín, que ha sido el portero elegido para disputar los play off de ascenso después de que ambos se hubiesen alternado la portería bética durante la campaña regular.

Precisamente esa pérdida de protagonismo de Dani Rebollo es la que le da ciertas esperanzas al Decano, que no tiene prisas por cerrar su portería, aunque sí que tiene claro el perfil que busca. La reorganización del Betis Deportivo tras el ascenso puede desembocar en la salida de uno de los dos porteros que han jugado este año en el filial verdiblanco y ahí es donde entraría el Recreativo, que tiene una buena relación con la secretaría técnica bética, como se pudo ver en el pasado verano cuando ambas parten acordaron sin demasiados problemas la cesión de Irizo, a pesar de que luego el futbolista no diera el rendimiento que las dos partes esperaban.

Si finalmente Dani Rebollo no recala en el Recreativo, otra opción que se había barajado en las oficinas del Nuevo Colombino era el retorno del portero de Aracena Vichi. El arquero, que salió de Huelva el pasado verano tras varias temporadas en la cantera, ha conseguido el ascenso a Segunda B con el Villanovense. A pesar de no participar mucho en la presente campaña (solo ha jugado dos partidos), el combinado extremeño ya transmitió al onubense su deseo de renovarle, antes, incluso, de que se disputase el play off de ascenso, por lo que el Decano tampoco tendría fácil conseguir la vuelta del portero serrano ahora.

Así, el Recre no quiere precipitarse y marcará un compás de espera para barajar las distintas opciones que le vaya ofreciendo el mercado de cara a cerrar su portería, aunque es cierto que el Decano no ha salido muy beneficiado de las distintas fases de ascenso.