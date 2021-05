El Recreativo sella su descenso con broche negro (1-2)

El Recreativo afrontaba el choque ante El Ejido con el descenso consumado tras los resultados de la mañana, por lo que el partido era un trámite fúnebre. El Decano ya con los dos pies en la Tercera División de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) solo podía salvar con honor el final de temporada, pero el envite ante el cuadro almeriense no fue más que la continuidad de una serie de catastróficas desdichas que han llevado al club albiazul a dar con sus huesos en la categoría más baja en la que ha militado en sus más de 131 años de historia.

Pouso optó por un once bastante lógico con respecto a lo que había apostado en las últimas jornadas y las muchas bajas que tenía, por lo que la única variación en el once fue la entrada del canterano David Alfonso por Morcillo. No obstante, el partido comenzó con un claro reflejo de lo que ha sido toda la temporada. El colegiado vio un agarrón de Miguel Cera sobre Jonxa mientras que Nauzet salvaba la ocasión en la misma línea de gol, por lo que decretó penalti y expulsó al onubense, que se marchó del terreno de juego entre lágrimas. Nauzet se volvió a hacer grande para detener la pena máxima a Víctor Pérez, pero Checa aprovechó el rechace para hacer el primer gol del encuentro de cabeza.

El Recre se recompuso con Diego Jiménez en el lateral derecho, Luis Madrigal como pareja de Leal y con David Alfonso como lateral zurdo. Se mantuvo en pie el Decano, a pesar de que El Ejido siguió insistiendo en ataque, especialmente por el perfil diestro, donde aparecía el exalbiazul Sergio Pérez que, mediada la primera mitad se sacó un buen disparo que obligó a Nauzet a sacar otra mano prodigiosa.

El Recre se dedicó a correr y a devolverle el balón a El Ejido cada vez que la recuperaba, pero los albiazules lograron pisar campo contrario a falta de algo más de diez minutos para el final del primer acto, cuando Dani Molina se sacó un disparo que Godino desvió con apuros a córner. En el saque de esquina llegó el empate. Diego Jiménez remató y el balón quedó suelto en el área para que apareciera Quiles para devolver las tablas. Con el ímpetu propio del gol, el Recre se estiró en la recta final del primer tiempo para generar algún acercamiento sin demasiado peligro. Así se llegó al descanso.

En la segunda mitad, Pouso optó por darle entrada a Ponce para relevar a Yaimil Medina. Los primeros compases de la segunda parte no arrojaron ninguna jugada de peligro por ninguna de las dos partes, por lo que el cuadro celeste movió el banquillo para tratar de cerrar el partido. Sin embargo, fue el Recre el que lograba salir a la contra, como en una ocasión que acabó en gol de Dani Molina, pero que había anulado el colegiado por fuera de juego de Sillero en el remate previo.

Como El Ejido había sido el que había llevado todo el peso del partido terminó inclinando la balanza poco después, aunque con fortuna, ya que el intento de regate de Etxaniz fue desviado por Diego Jiménez, que dejó a Nauzet sin ninguna opción de evitar el tanto de la victoria almeriense. Fue el último aliento del Decano en Segunda División B, ahora quedan dos encuentros para tratar de maquillar los resultados de una fase de descenso que ha coronado al Recreativo como el peor de los peores.

Ficha técnica:

Recreativo: Nauzet; Miguel Cera, Leal, Diego Jiménez, Luis Madrigal (Alberto Martín, m. 58); Fran (Víctor Barroso, m. 70), Dani Molina; Yaimil Medina (Ponce, m. 46), Quiles (Matheus Santana, m. 80), David Alfonso; y Seth (Sillero, m. 58).

El Ejido: Godino; Cova (Toni Dovale, m. 58), Checa, Zubiri (Boris, m. 65), Jonxa; Sana, Víctor Pérez; Sergio Pérez, Toni Arranz, Juanje (Olavide, m. 58); y Etxaniz (Isaiah, m. 84).

Árbitro: Gargantilla Fernández (C. Extremeño). Amonestó en los locales a Diego Jiménez y Quiles y a los visitantes a Checa. Expulsó con roja directa en el minuto 5 a Miguel Cera.

Goles: 0-1 (5') Checa, 1-1 (34') Quiles, 1-2 (79') Diego Jiménez, en propia puerta.

Incidencias: Unos 800 espectadores en el Nuevo Colombino.