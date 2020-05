El Recreativo seguirá cuidando la forma de sus jugadores

La temporada ha terminado para el Recreativo, pero el Decano no puede dejar de mirar al futuro. Así, los jugadores de la actual plantilla siguen en manos del preparador físico del primer equipo, que sigue desarrollando un plan específico de trabajo, de manera telemática, para que los futbolistas no pierdan la forma física durante esta etapa de inactividad competitiva.

El club ya ha comenzado a liquidar a los jugadores de la plantilla de la presente campaña que terminan sus contratos con el club albiazul y muchos de ellos, como el panameño Cristian Martínez (que ya regresó a su país de origen), ya se han marchado de Huelva. La intención es que los jugadores que tienen contrato en vigor con el Decano (Cera, Diego Jiménez, Morcillo, Alberto Martín, Fran López, Quiles y Chuli) no se resientan demasiado de la falta de entrenamientos colectivos y de partidos, aunque será necesaria una pretemporada mucho más larga de lo habitual para afrontar la temporada 2020/21.

Así, los jugadores que no van a continuar en Huelva ya están en disposición de negociar con otros clubes y buscar un nuevo destino, en el caso de que el Decano les haya comunicado que no va a contar con ellos de cara a la próxima campaña. No obstante, el destino de algunos de ellos aún está en el aire. La secretaria técnica albiazul sigue a expensas de que se cuadren los presupuestos para intensificar los contactos existentes y comenzar a cerrar operaciones, pero no hay que obviar que el rendimiento ha estado muy por debajo de las expectativas y que será complicada la continuidad de muchos jugadores de la actual plantilla en el próximo ejercicio. Al margen de los jugadores con contrato parece que José Carlos y Gustavo Quezada son los dos futbolistas que están en los planes del club de cara al próximo ejercicio.

Lo primero será cerrar el banquillo. Claudio Barragán es el mejor posicionado, pero el club no se cierra a ninguna de las opciones que se le presentan. Cerrado el entrenador se avanzará en el resto de contrataciones.