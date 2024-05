Un Recreativo con sabor onubense

El Recreativo de Huelva y su cantera goza cada vez de mejor salud. No solo por los cinco ascensos que se han conseguido esta campaña en la cantera, sino porque el primer equipo también está bien dotado por jugadores de Huelva. En total, cinco de los habituales en el once inicial eran nacidos en la provincia (Rubén Gálvez, Rubén Serrano, Antonio Domínguez, De la Rosa y Caye Quintana). Aunque estos tres últimos han destacado en el aspecto ofensivo no podemos dejar pasar por alto tanto a Rubén Gálvez como a Rubén Serrano, ambos en el top cinco de mejores futbolistas de la temporada según la afición albiazul.

En el plano goleador, de los 44 tantos que ha convertido el Decano en liga, 22 los han hecho jugadores onubenses, tal y como recoge el portal Primera RFEF Stats. Caye Quintana se erigió como el máximo artillero del equipo con 10 dianas, el séptimo en el ranking de goleadores del Grupo II de Primera Federación. Le sigue Antonio Domínguez con seis, cinco de ellos desde fuera del área. El puntaumbrieño además ha repartido ocho asistencias, siendo el jugador con más participaciones de gol de la plantilla. Otro futbolista de Punta Umbría, De la Rosa, anotó cinco, mientras que Juan Villar marcó un único tanto con la elástica recreativista en su segunda etapa.

El de Aroche le dio los tres puntos al Recre con un gran remate de cabeza en la victoria 1-2 ante el Atlético de Madrid B, antes de marcharse al San Roque de Lepe. Con los aurinegros no pudo evitar el descenso a Tercera Federación. Para más inri, estuvo lesionado los dos últimos meses de competición al fracturarse el húmero del brazo en una caída por la que tuvo que ser retirado en camilla.

Así, el resto de goles del Recreativo en liga lo conforman mayoritariamente los hombres de segunda línea, destacando los seis tantos de David del Pozo, cinco de Luis Alcalde y cuatro de Pablo Caballero en el poco tiempo que estuvo disponible por sus dolencias. Josiel Núñez y Álvaro Bustos marcaron dos goles cada uno mientras que Trapero y Rahim vieron puerta una vez. El último de la temporada, obra de Masllorens en propia puerta.