El Recreativo de Huelva no tiene prisas en la contratación de un '9' que marque diferencias

El Recreativo de Huelva hará una apuesta fuerte por un 9 de calidad que marque diferencias, y que las marque con goles, que son los que dan puntos. La secretaría técnica del conjunto albiazul tiene bastante avanzada la configuración de la plantilla con respecto a otras temporadas, y además la competición en Segunda B empezará más tarde de lo habitual, casi con toda seguridad a mitad de octubre.

En estos momentos la prioridad es concluir con acuerdo las negociaciones que se mantienen con Morcillo y Chuli, dos jugadores que tienen contrato en vigor, pero con unos sueldos elevados para las posibilidades económicas del club, de ahí que se esté buscando una rebaja de salario, ya que las cantidades firmadas hace un año descuadrarían el presupuesto para el nuevo proyecto.

Por ahora continúan Nauzet, Cera, Diego Jiménez, Morcillo, Alberto Martín, Fran, Chuli, Quiles, Gerard Vergé, José Carlos y Víctor Barroso, a los que hay que sumar Jesús Valentín, el único fichaje confirmado hasta la fecha; a él se sumarán en breve el lateral izquierdo Madrigal y el exremo Sillero.

La contratación del delantero centro será de las últimas probablemente; es una pieza clave y no se quiere fallar. El gol ha sido el gran problema del Recreativo en esta temporada recién finalizada; Quiles ha sido el pichichi del equipo con 7 dianas, pero Chuli sólo pudo aportar tres y Rubén Cruz, sobre el que estaban depositadas muchas esperanzas en el apartado ofensivo, únicamente dos.

El ‘9’ es la pieza más deseada por todos los clubes. El Decano apostará por un futbolista contrastado (no será un sub 23), pero no hay ninguna prisa. Ahora mismo el mercado es caro y escaso; todavía se están disputando las competiciones en Primera y Segunda División, y la semana próxima comenzarán las eliminatorias de ascenso (Cartagena, Marbella, Badajoz y Yeclano son los representantes del grupo IV).

El primer paso es que elijan los clubes de Segunda, y de ahí podría llegar algún descarte o alguna cesión; otra opción es incorporar a un jugador que vaya a jugar play off y no logre el ascenso. Es seguro que el Recre no variará su filosofía en cuanto a fichajes, y el ‘9’ debe llegar cedido o con la carta de libertad tras haber terminado su contrato el 30 de junio.

La contratación del goleador será una carrera larga, en la que habrá que moverse con habilidad y, en el caso del Decano, tener paciencia, porque por potencial económico no será el primero en elegir.