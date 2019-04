El Recre será mañana equipo de 'play off' si gana y el San Fernando no vence

El Recreativo podría lograr mañana de manera matemática su clasificación para disputar los play off de ascenso a Segunda División. El combinado de José María Salmerón necesitaba tres resultados y en la tarde de hoy se ha dado el primero de ellos, ya que el UCAM ha perdido en su visita a El Ejido (2-0), gracias a un gol del onubense Álvaro González y a otro del lateral zurdo Tomás desde el punto de penalti.

Ahora el Decano depende de su propio resultado de mañana ante la Balona (Nuevo Colombino, 12:00). Si gana la clasificación será virtual y habría que esperar al choque entre el San Fernando y el Cartagena (18:00) para saber si sería matemática porque la tercera condición necesaria es que los gaditanos no ganen a los murcianos. Y es que, si el Recre ganara a la Balona, solo se podría quedar fuera del play off si el San Fernando ganase sus cuatro partidos y el Decano no puntuara en ninguno de los tres últimos.